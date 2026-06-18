Dieta lui Denise Rifai. Alimentele la care a renunțat prezentatoarea de la Antena 1

Pentru că este conștientă că frumusețea se întreține cu efort și disciplină, Denise Rifai (40 de ani) mărturisește că trebuie să fie „de 5 ori mai atentă” regimul alimentar de zi cu zi. Moderatoarea emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1 are un stil de viață echilibrat, fără excese alimentare și fără zahăr.

Denise Rifai are un stil de viață alimentar extrem de strict și echilibrat. Ea a declarat în repetate rânduri că are o moștenire genetică arabă, ceea ce îi oferă un metabolism mai lent, motiv pentru care își monitorizează constant alimentele pe care le consumă.

Denise Rifai: „Zahărul îl percep ca pe o bucurie, un cadou”

Dieta lui Denise Rifai se bazează în mare parte pe consumul de proteine și legume. Cât despre dulciuri, ele reprezintă o raritate în meniul său. Ea a mărturisit că mănâncă produse cu zahăr extrem de rar, în anumite momente ale săptămânii sau ale lunii, ori când este foarte obosită.

„Eu cred că este foarte important să fim foarte atenți la ce mâncăm, sportul vine așa, o chestie suplimentară, după tonus, fizic și psihic, dar e foarte important ce mâncăm. Eu mănânc foarte atent și aleg să mănânc și încerc să mănânc cât mai mult legume și proteine și cam atât, un fruct, dar nu în fiecare zi. Adică zahărul îl percep ca pe o bucurie, un cadou, în anumite momente ale săptămânii sau ale lunii, când sunt foarte foarte obosită și atunci la oboseală am nevoie de dulce. Nu beau carbogazos absolut deloc, nu pun sare absolut deloc în plus față de ce au alimentele astea pentru că evit să rețin apă, mai ales acum, fiind și foarte cald”, spunea Denise Rifai în urmă cu ceva timp.

Moderatoarea „Furnicuțelor” de la Antena 1 susține că încearcă să evite produsele lactate, înlocuind laptele animal cu laptele de migdale și nu consumă niciodată cartofi. De asemenea, ea recunoaște că atunci când are timp face sport.

Noi suntem și femei, evit și produsele lactatfae pentru că și acestea duc în aceeași zonă de retenție de lichid. Am înlocuit de mult laptele cu laptele de migdale, dar și acela trebuie să fie fără zahăr. Nu există la mine cartofi, sunt foarte strictă, nu glumesc! Nu există! O femeie se poate învață și dezvăța de niște alimente. Nu există! Sunt foarte strictă la chestia asta și pentru că am și un metabolism clasic. Am gena asta arăbească cu metabolism mai lent și atunci trebuie să fiu de 5 ori mai atentă. Pe lângă alimentație, pentru că aici trebuie să punem noi lacăt la gură, când pot și cum pot fac sport, îmi place și psihic și fizic, ajută și fizic foarte tare, îți mai crează spațiu să mai poți mânca ceva”, a mai spus prezentatoare TV.

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