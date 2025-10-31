Acasă » Știri » Ce este obligată Emily Burghelea să facă în retreatul pentru lăuze în care s-a internat: „E un fel de poțiune ‘magică’ în interior”

Ce este obligată Emily Burghelea să facă în retreatul pentru lăuze în care s-a internat: „E un fel de poțiune ‘magică’ în interior”

De: Anca Chihaie 31/10/2025 | 09:04
Emily Burghelea în lacrimi/foto: Instagram

Emily Burghelea se concentrează pe recuperarea postnatală într-un centru specializat din Hong Kong! Ce tratamente bizare primește fosta asistentă TV?

După nașterea celui de-al treilea copil, Emily Burghelea se află într-o perioadă sensibilă, dedicată recuperării postnatale și gestionării depresiei specifice acestei etape. În contextul acestui proces, vedeta s-a deplasat într-un centru specializat din Hong Kong, destinat sprijinirii proaspetelor mame, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Alături de ea se află cea mai mică fiică, Elisabeta, în timp ce soțul său, Andrei, s-a întors în România pentru a se ocupa de ceilalți doi copii.

Ce tratament primește Emily Burghelea în Hong Kong

Centrul oferă un program complex de recuperare, care include terapii fizice și tratamente menite să sprijine echilibrul emoțional. Printre acestea se numără ritualuri de îngrijire corporală, cum ar fi băile cu plante sau ceaiuri speciale, dar și proceduri complementare menite să susțină refacerea după naștere. Alimentația, exercițiile ușoare și consulturile cu specialiști fac parte din rutina zilnică a proaspetelor mame care aleg astfel de centre, cunoscute pentru abordarea holistică a recuperării postnatale.

„E foarte, foarte fierbinte și are tot așa un fel de opțiune magică în interior”, a spus Emily despre apa cu care trebuie să se spele.

Emily/Foto: Instagram

Această etapă vine după o experiență rapidă și intensă a nașterii, care a necesitat adaptare imediată. Experiențele postnatale pot fi dificile, iar intervenția specializată contribuie la prevenirea și diminuarea simptomelor depresiei postnatale, o afecțiune frecventă în rândul mamelor, dar care rămâne adesea neglijată sau insuficient discutată public. Prin astfel de programe, mamele beneficiază de suport psihologic, exerciții de relaxare și metode de întărire a sănătății fizice, adaptate la nevoile lor specifice.

„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii Asia Express!
„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Pe parcursul șederii, vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare aspecte din rutina sa de recuperare, menționând și utilizarea unor suplimente și tratamente prescrise pentru susținerea stării emoționale postnatale. Într-unul dintre story-urile de pe Instagram, Emily a arătat că ia și pastile recomandate de specialiști, ca parte a programului complex de refacere.

Foto: Instagram

Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”

Ce cadou a primit Emily Burghelea de la soțul ei, după ce a devenit mamă pentru a treia oară. Andrei nu s-a uitat deloc la bani!

Tags:
Iți recomandăm
Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!
Știri
Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei…
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe măsură!
Știri
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe…
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a...
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Adevarul
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul...
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Click.ro
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei...
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Digi 24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de...
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă
Digi24
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră! Ce ne așteaptă în weekend
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Las Fierbinți, noua tribună electorală! După Miruță, și Bolojan intră în scenariul serialului! ...
Las Fierbinți, noua tribună electorală! După Miruță, și Bolojan intră în scenariul serialului! CNA face anchetă!
Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea ...
Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere ...
Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe măsură!
Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie
Dragoș Săvulescu, trădat în dragoste? Angela Martini i-a spus ADIO după 7 ani de căsnicie
Joseph, soțul Andei Adam, schimbare radicală de look după Asia Express. „Aquaman” este istorie!
Joseph, soțul Andei Adam, schimbare radicală de look după Asia Express. „Aquaman” este istorie!
Suferință la căpătâiul medicului Ștefania Szabo! Ce au șușotit oamenii care și-au luat adio ...
Suferință la căpătâiul medicului Ștefania Szabo! Ce au șușotit oamenii care și-au luat adio de la ea, la capela din Buzău
Vezi toate știrile
×