Ce este obligată Emily Burghelea să facă în retreatul pentru lăuze în care s-a internat: „E un fel de poțiune ‘magică’ în interior”

Emily Burghelea se concentrează pe recuperarea postnatală într-un centru specializat din Hong Kong! Ce tratamente bizare primește fosta asistentă TV?

După nașterea celui de-al treilea copil, Emily Burghelea se află într-o perioadă sensibilă, dedicată recuperării postnatale și gestionării depresiei specifice acestei etape. În contextul acestui proces, vedeta s-a deplasat într-un centru specializat din Hong Kong, destinat sprijinirii proaspetelor mame, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Alături de ea se află cea mai mică fiică, Elisabeta, în timp ce soțul său, Andrei, s-a întors în România pentru a se ocupa de ceilalți doi copii.

Ce tratament primește Emily Burghelea în Hong Kong

Centrul oferă un program complex de recuperare, care include terapii fizice și tratamente menite să sprijine echilibrul emoțional. Printre acestea se numără ritualuri de îngrijire corporală, cum ar fi băile cu plante sau ceaiuri speciale, dar și proceduri complementare menite să susțină refacerea după naștere. Alimentația, exercițiile ușoare și consulturile cu specialiști fac parte din rutina zilnică a proaspetelor mame care aleg astfel de centre, cunoscute pentru abordarea holistică a recuperării postnatale.

„E foarte, foarte fierbinte și are tot așa un fel de opțiune magică în interior”, a spus Emily despre apa cu care trebuie să se spele.

Această etapă vine după o experiență rapidă și intensă a nașterii, care a necesitat adaptare imediată. Experiențele postnatale pot fi dificile, iar intervenția specializată contribuie la prevenirea și diminuarea simptomelor depresiei postnatale, o afecțiune frecventă în rândul mamelor, dar care rămâne adesea neglijată sau insuficient discutată public. Prin astfel de programe, mamele beneficiază de suport psihologic, exerciții de relaxare și metode de întărire a sănătății fizice, adaptate la nevoile lor specifice.

Pe parcursul șederii, vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare aspecte din rutina sa de recuperare, menționând și utilizarea unor suplimente și tratamente prescrise pentru susținerea stării emoționale postnatale. Într-unul dintre story-urile de pe Instagram, Emily a arătat că ia și pastile recomandate de specialiști, ca parte a programului complex de refacere.

