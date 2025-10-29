Emily Burghelea va sta internată timp de o lună! Soțul ei, Andrei, a dus-o la o clinică specială pentru mămici

De curând, Emily Burghelea a devenit mămică pentru a treia oară. În data de 13 octombrie, aceasta a adus pe lume o fetiță care a completat perfect tabloul de familie. Însă, perioadă de după naștere nu este una ușoară pentru vedetă, așa că soțul ei a luat atitudine. Din dorința de a o ajuta, acesta i-a făcut o surpriză și a dus-o la o clinică specială pentru mămici. Emily Burghelea va sta aici internată timp de o lună. Care este motivul?

Recent, Emily Burghelea le-a recunoscut fanilor că trece prin momente dificile (Vezi mai multe detalii AICI). Se pare că după ce și-a adus pe lumea fiecare copil, aceasta s-a confruntat cu depresia postnatală. La fel se întâmplă și de această dată, iar influencerița simte cum emoțiile puternicie o copleșesc, așa că soțul ei a luat atitudine.

Emily Burghelea, internată la o clinică specială pentru mămici

Așa cum spuneam, după fiecare naștere Emily Burghelea a avut parte de momente grele și chiar a fost la un pas de tragedie. Tânăra se confruntă și de această dată cu depresia postnatală, așa că pentru a face lucrurile mai ușoare soțul său a decis să o ducă la o clinică specială pentru mămici.

Andrei a pregătit totul ca la carte. I-a spus lui Emily că pleacă în vacanță, cu o destinație surpriză. Astfel, alături de micuța lor, cei doi au făcut mai întâi o oprire în Milano, apoi în Dubai, iar în cele din urmă au ajuns la destinația finală, clinica de specialitate.

„Prima călătorie a Elisabetei la 12 zile vă vine sa credeți??? 3 copii în 4 ani și a venit momentul să-mi iau revanșa! Nu am spus-o eu ci Andrei care a plănuit aceasta călătorie! Destinația finala? Surpriză! Cred ca este vorba despre un tratament dar vom vedea. (…) Nu putea să-mi dea Dumnezeu un soț mai potrivit… Nici nu am ajuns bine la Milano că am și plecat! Mi-a zis că mai avem încă două zboruri pânâ la destinația finală și ce credeți….? Mi-a zis că mă lasă acolo! (…) Elisabeta s-a făcut mare!!! I-a căzut buricul la Dubaaaaaaaiiiiii!!!! 😍😍😍 Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici? Elisabeta e happy eu în schimb nu mai am răbdare! Mi-a zis că o să aflu dimineața unde trebuie să ajungem, abia aștept!”, a spus Emily Burghelea.

În cele din urmă, influencerița a aflat destinația finală. Se pare că soțul a dus-o la o clinică specială pentru mămici, acolo unde Emily va rămâne internată alături de fiica sa.

„Am aflat destinația. O să înceapă cel mai tare tratament post partum antidepresie”, a transmis Emily, când a ajuns la clinică.

„Aproximativ o lună va sta internată”

Soțul lui Emily Burghelea și-a ținut și el la curent fanii cu tot ce se întâmplă. Acesta consideră ideea internări cea mai potrivită pentru partenera sa, deși admite că o să îi fie tare greu să stea o lună fără soția și fiica lui.

„Au aflat fetele mele destinația… gata! O să înceapă cel mai tare tratament post partum antidepresie. Aproximativ o lună va sta internată, doar ea cu Elisabeta. Eu o să plec. Nu va fi ușor fără ea atâta timp, dar am pozele cu ea de când era mică. O să mă uit în fiecare zi la toată copilăria ei”, a transmis Andrei, în mediul online.

