Acasă » Știri » Ce este ”ploaia acidă”, fenomenul care a apărut după războiul din Iran. Este extrem de periculos!

Ce este ”ploaia acidă”, fenomenul care a apărut după războiul din Iran. Este extrem de periculos!

De: Denisa Crăciun 10/03/2026 | 16:33
Ce este ”ploaia acidă”, fenomenul care a apărut după războiul din Iran. Este extrem de periculos!
Sursa foto: Pixabay

Războiul afectează nu doar țările sau populația, ci și natura. În urma bombardamentelor, a avut loc un fenomen nemaivăzut, denumit ”ploaie acidă”.

După atacurile care au avut loc asupra depozitelor de petrol din Iran, au fost raportate precipitații sub formă de ploaie acidă. Acest fenomen a avut efecte grave asupra locuitorilor.

Majoritatea populației din Iran a trecut prin momente și mai grele în acest weekend. Aceștia au acuzat dureri de cap severe, dificultăți de respirație. Ploaia care s-a abătut sub pământul iranian avea în compoziție și poluanți toxici.

Ce este ploaia acidă

Războiul din acest moment dintre Iran, Israel și Statele Unite afectează mai multe țări și mai multe planuri. Din cauza bombardamentelor din Iran, populația a avut de suferit destul de tare. În acest weekend, un fenomen ciudat s-a năpustit asupra lor. Depozitele de petrol au fost atacate, iar asta a dus la o situație tragică. A început să plouă, însă au fost prezenți și poluanți toxici.

Această ploaie indică prezența unor poluanți toxici precum hidrocarburi, particule ultrafine (PM2.5) și compuși cancerigeni numiți hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), a spus un om de știință.

Fumul negru și dens care a rezultat din acest fenomen de ploaie acidă sau ploaie neagră cum mai este cunoscută, conținea și dioxid de sulf, și dioxid de azot, care, în contact cu apa din atmosferă, formează acid sulfuric și azotic. Acești compuși au efecte negative asupra omului și nu numai. Pe termen scurt, locuitorii Iranului au resimțit dureri de cap puternice și  respirație greoaie. Cele mai afectate categorii, conform specialiștilor, sunt femeile însărcinate și copiii.

Populațiile vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă, copiii mici și femeile însărcinate, sunt cele mai expuse riscurilor, spun ei.

Ce efecte are asupra mediului

Ploaia acidă nu afectează doar oamenii, poate avea consecințe și asupra mediului. Poluanții pot ajunge în ape și pot afecta resursele de apă potabilă. De asemenea, pe suprafețe se depun reziduuri, care pot deveni periculoase.

În astfel de situații, este crucial ca oamenii să se protejeze, purtând măști, rămânând în interior și curățând suprafețele pentru a reduce expunerea, au mai adăugat ei.

VEZI ȘI:  Experții au analizat apărarea statelor din Europa. O țară este considerată cea mai vulnerabilă

Alertă în Europa! Europol avertizează: risc de atacuri teroriste și cibernetice

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
Știri
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
Știri
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jocurile Paralimpice 2026: sportivul care a câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT
Jocurile Paralimpice 2026: sportivul care a câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
A rămas fără jobul de „La Măruță”, iar acum nu mai are nici proiectul cu Alexandru Ciucu. Iona ...
A rămas fără jobul de „La Măruță”, iar acum nu mai are nici proiectul cu Alexandru Ciucu. Iona Ginghină: „Nu am reușit s-o ducem la capăt”
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
Pasagerii care ascultă muzică fără căști vor fi dați jos din avion. Compania aeriană care a luat ...
Pasagerii care ascultă muzică fără căști vor fi dați jos din avion. Compania aeriană care a luat deja decizia
Afecțiunea de care suferă fiica lui Răzvan Simion. Ianca a făcut totul public: ”S-a dezvoltat în ...
Afecțiunea de care suferă fiica lui Răzvan Simion. Ianca a făcut totul public: ”S-a dezvoltat în ultimul an”
Vezi toate știrile