Ce făceau Rebeca și Melisa când au fost găsite. Declarațiile pădurarului care le-a salvat

De: Irina Vlad 31/03/2026 | 14:02
Declarațiile pădurarului care le-a salvat pe Melisa și Rebeca/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Apar detalii teribile despre Melisa și Rebeca, cele două fetițe dispărute din Târnăveni, județul Mureș. După o noapte de căutări intense, copilele au fost găsite de către un pădurar într-o zonă izolată, la 4 kilometri de casă. Erau înghețate și nu se puteau mișca. 

Melisa și Rebeca au dispărut din fața casei duminică, 29 martie. Au urmat o zi și o noapte de căutări intense la care au participat localnici, jandarmi, polițiști, pompieri, salvamontiști și câini de căutare, însă nici urmă de fete. Autoritățile au folosit inclusiv drone și vehicule speciale pentru a le găsi.

Declarațiile pădurarului care le-a găsit pe copile

Luni, 30 martie, Aurel Frandeș, pădurar în Târnăveni, a fost cel care le-a găsit pe fete. Rebeca și Melisa se aflau la 4 kilometri distanță de casă, într-o zonă izolată. Cele două surori au stat o noapte în frig și ploi, erau acoperite de noroi și complet epuizate.

Pădurarul povestește că în momentul în care le-a văzut, copilele plângeau și nu mai aveau forță să se deplaseze. Acesta subliniază faptul că au fost găsite la timp, situația lor fiind critică din cauza condițiilor meteo și a epuizării.

„Am efectuat o patrulare în interes de serviciu, în pădure am văzut două fetiţe care plângeau, îngheţate, văzând mesajul de Ro-Alert care a fost dat aseară mi-am dat seama că sunt fetiţele care sunt căutate. Cred că încă o noapte nu puteau supravieţui întrucât nu se puteau nici deplasa. Erau îngheţate, pline de noroi, în cursul nopţii a plouat şi erau într-o stare degradată”,a declarat pădurarul.

Pădurarul susține că, dacă nu ar fi fost găsite, cel mai probabil, fetele nu mai fi rezistat o noapte în pădure.

„Am fost conștient că trebuie să acționez rapid. Dacă nu interveneam, nu mai supraviețuiau. Erau înghețate și în imposibilitatea de a se mișca. Am luat legătura imediat cu autoritățile și le-am condus către siguranță. Mesajul Ro-Alert m-a ajutat să identific rapid fetițele. Nu cred că ar fi rezistat încă o noapte afară, erau complet vulnerabile și hipotermice. Intervenția mea a fost esențială pentru ca povestea să aibă un final fericit”, a mai spus Aurel Frandeș.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Top destinații fără viză pentru români în 2026: Lista completă a țărilor unde poți călători ...
Top destinații fără viză pentru români în 2026: Lista completă a țărilor unde poți călători doar cu pașaportul
Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei
Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei
Pâine albă sau neagră? Mihaela Bilic explică care este mai sănătoasă
Pâine albă sau neagră? Mihaela Bilic explică care este mai sănătoasă
Laura Cosoi, surpriză colosală! S-a aflat ce va avea: fetiță sau băiețel
Laura Cosoi, surpriză colosală! S-a aflat ce va avea: fetiță sau băiețel
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, calcă pe urmele tatălui: a câștigat prima sa competiție ...
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, calcă pe urmele tatălui: a câștigat prima sa competiție de culturism
Motivul pentru care Iancu nu și-a botezat fiul. A lămurit controversa din familia Sterp
Motivul pentru care Iancu nu și-a botezat fiul. A lămurit controversa din familia Sterp
Vezi toate știrile