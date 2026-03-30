Ipoteză șocantă la Târnăveni! Ce cred localnicii despre dispariția celor două fetițe: „Le-a băgat înăuntru…”

Două fetițe de 4 și 5 ani din municipiul Târnăveni sunt căutate de autorități după ce au dispărut fără urmă, în cursul după-amiezii, din curtea locuinței în care se aflau. Sesizarea a fost făcută câteva ore mai târziu, iar de atunci s-a declanșat o amplă operațiune de căutare. Localnicii au lansat o ipoteză cu privire la dispariția micuțelor.

Pentru găsirea celor două fetițe dispărute de 4 și 5 ani s-au mobilizat Polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști și voluntari pentru a le găsi, fiind folosiți inclusiv câini de urmă. De asemenea, populația a fost alertată prin mesaje RO-ALERT, în speranța că orice informație ar putea duce la găsirea celor două copile.

Ce spun localnicii despre cele două fetițe

Mulți dintre localnicii municipiului Târnăveni spun că este greu de crezut că fetițele ar fi putut pleca singure atât de departe fără să lase urme. Lipsa oricărui obiect sau semn care să indice traseul acestora a alimentat temeri și ipoteze tot mai îngrijorătoare. Unii oameni iau în calcul varianta unei răpiri, considerând că, în alte condiții.

„Toată comunitatea noastră este distrusă. Copilele nu aveau unde să dispară pentru că au fost căutate și cu drone și cu polițiști”, „Am fost pe toate dealurile, am căutat peste 100 de persoane și nimic. Tot trebuia să dăm dacă erau mușcate de câini de un papuc de ceva. Tot trebuia să dăm, dar nimic n-am găsit. Dacă nu le-ar fi luat careva…”, „Am făcut ce am putut și noi, copilele nu sunt nicăieri. Probabil le-a luat cineva că nu se putea să le muște un câine sau să le tragă. Era ceva, se vedea, un papuc, o haină…”, „Nu puteau să meargă la 3-4 ani atât de departe. Am auzit că au fost două microbuze aici sus, cine știe? Poate le-a băgat înăuntru, le-a luat…”, spun localnicii din comună.

În ciuda eforturilor intense, până în prezent nu a fost descoperit niciun indiciu clar care să le conducă pe anchetatori către fete. Situația a generat o stare de tensiune și îngrijorare profundă în rândul comunității locale, unde oamenii s-au implicat activ în căutări, verificând zonele din apropiere, câmpurile și împrejurimile.

„Activităţile sunt în desfăşurare, iar toate efectivele acţionează cu prioritate pentru depistarea celor două minore, în siguranţă. Facem apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii relevante, să anunţe de urgenţă cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze 112”, menţionează IPJ Mureş.

CITEȘTE ȘI: Crimă în Mureș! Un bărbat și-a ucis soția: ireal ce a făcut imediat după gestul extrem

Ghid turistic, atacat de urs într-o pădure din Mureș! Bărbatul a ajuns la spital cu numeroase răni