Minore de 5 și 4 ani, căutate de autorități. Fetițele au plecat de acasă și nu s-au mai întors

Două fetițe, în vârstă de 5 și 4 ani, au dispărut de acasă pe data de 29 martie, în jurul orei 14:00. Autoritățile din municipiul Târnăveni, județul Mureș au demarat imediat căutările. Până în prezent, minorele nu au fost găsite.

Conform primelor informații transmise de autorități, Rebeca și Melisa ar fi plecat de acasă în cursul zilei de duminică, în jurul orei 14:00. Trei ore mai târziu, polițiștii din Târnăveni au fost sesizați cu privire la dispariția celor două fetițe și au început operațiunile de căutare.

Semnalmentele celor două fetițe dispărute

Melisa Ariana, în vârstă de 4 ani, are o înălțime estimată între 80 și 100 cm. Fetița cântărește aproximativ 18–20 kg. Are ochii căprui și părul negru, pe care îl purta prins în două codițe la momentul dispariției. Era îmbrăcată cu o bluză roșie cu mâneci lungi, având un imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, colanți roz și șlapi albaștri.

Rebeca Alexandra Buta are 5 ani, o înălțime de aproximativ 100–110 cm și o greutate de circa 20 kg. Are ochi căprui și păr negru, creț, prins în coadă. La momentul ultimei apariții, purta o rochiță în culorile alb și roșu, o bluză albă cu puncte negre, ștrampi albi cu model negru și șlapi tip Crocs roz, cu model Mickey Mouse.

Autoritățile au transmis un mesaj public de ajutor. Polițiștii fac apel la orice persoană care deține informații despre cele două fetițe să sune de urgență la 112 sau să anunțe imediat cea mai apropiată unitate de poliție.

