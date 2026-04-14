Ce gătești în a treia zi de Paște? Chiftele ca în Grecia: trucul care le face suculente și pline de aromă

Cauți o rețetă simplă, dar plină de savoare pentru a treia zi de Paște? Aceste chiftele grecești la cuptor cu cartofi sunt exact ce ai nevoie. Fragede, aromate și gătite într-o singură tavă, aduc pe masă tot farmecul bucătăriei mediteraneene.
Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, la intrarea nordică a Canalului Suez, doar la câteva vâsle cu barca de Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina și Israel.
Pentru mine, mâncarea înseamnă emoție, familie și arome care spun povești. Iar aceste chiftele grecești sunt exact asta: o călătorie culinară între tradiție și confort.
Acest preparat este tipic bucătăriei grecești: simplu, dar incredibil de aromat. Combinația de mentă, oregano și condimente calde, alături de uleiul de măsline și sosul de lămâie (ladolemono), transformă niște chiftele obișnuite într-un preparat memorabil.
Înmoaie felia de pâine în puțină apă, apoi stoarce-o bine.
Într-un bol mare adaugă carnea tocată, pâinea, ceapa rasă, usturoiul, oul, verdeața și condimentele.
Amestecă bine până obții o compoziție omogenă.
Modelează chiftele de mărime medie, ușor rotunde sau aplatizate.
Lasă-le să se odihnească 10–15 minute pentru ca aromele să se combine.
Taie cartofii cuburi și feliază ceapa roșie.
Așază-le într-o tavă, adaugă ulei de măsline, sare și piper, apoi amestecă bine.
Așază chiftelele peste cartofi și stropește totul cu puțin ulei de măsline.
Coace la 180–200°C timp de 40–45 de minute.
Întoarce chiftelele la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă.
Este un sos simplu, dar esențial în bucătăria grecească. Combinația de ulei de măsline și lămâie creează un gust proaspăt, ușor acrișor, perfect pentru carne, pește sau legume.
Stoarce lămâia și strecoară sucul, ca să elimini sâmburii.
Într-un bol mic sau borcan, adaugă sucul de lămâie, sarea, piperul și muștarul.
Toarnă uleiul de măsline treptat, amestecând continuu (sau agită borcanul).
Adaugă oregano și, dacă vrei, usturoiul.
Trebuie să obții un sos ușor cremos, bine legat.
După ce scoți tava din cuptor, stropește preparatul cu sos ladolemono și presară verdeață proaspătă.
Pentru o crustă mai crocantă, poți prăji ușor chiftelele înainte de a le pune la cuptor
Pentru o variantă mai ușoară, gătește-le doar la cuptor
