Ce gătești în a treia zi de Paște? Chiftele ca în Grecia: trucul care le face suculente și pline de aromă

Cauți o rețetă simplă, dar plină de savoare pentru a treia zi de Paște? Aceste chiftele grecești la cuptor cu cartofi sunt exact ce ai nevoie. Fragede, aromate și gătite într-o singură tavă, aduc pe masă tot farmecul bucătăriei mediteraneene.

Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, la intrarea nordică a Canalului Suez, doar la câteva vâsle cu barca de Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina și Israel.

Pentru mine, mâncarea înseamnă emoție, familie și arome care spun povești. Iar aceste chiftele grecești sunt exact asta: o călătorie culinară între tradiție și confort.

Cum faci chiftele ca în Grecia

Acest preparat este tipic bucătăriei grecești: simplu, dar incredibil de aromat. Combinația de mentă, oregano și condimente calde, alături de uleiul de măsline și sosul de lămâie (ladolemono), transformă niște chiftele obișnuite într-un preparat memorabil.

Ingrediente pentru chiftele ca în Grecia:

ulei de măsline

1 felie pâine (mai veche sau prăjită)

700 g carne tocată de vită (slabă)

1 ceapă galbenă, rasă

2 căței de usturoi, tocați

1 ou mare

1/4 cană pătrunjel și/sau mentă proaspătă

1 linguriță oregano uscat

1 lingură coriandru măcinat

1 linguriță chimion

1/2 linguriță nucșoară

sare

piper negru

4 cartofi, tăiați cuburi

1 ceapă roșie, feliată

sos ladolemono (ulei de măsline + lămâie + oregano)

Cum gătești chiftele în stil grecesc (keftedes)

Pregătirea compoziției

Înmoaie felia de pâine în puțină apă, apoi stoarce-o bine.

Într-un bol mare adaugă carnea tocată, pâinea, ceapa rasă, usturoiul, oul, verdeața și condimentele.

Amestecă bine până obții o compoziție omogenă.

Formarea chiftelelor

Modelează chiftele de mărime medie, ușor rotunde sau aplatizate.

Lasă-le să se odihnească 10–15 minute pentru ca aromele să se combine.

Pregătirea cartofilor

Taie cartofii cuburi și feliază ceapa roșie.

Așază-le într-o tavă, adaugă ulei de măsline, sare și piper, apoi amestecă bine.

Coacerea

Așază chiftelele peste cartofi și stropește totul cu puțin ulei de măsline.

Coace la 180–200°C timp de 40–45 de minute.

Întoarce chiftelele la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă.

Cum se face sosul ladolemono

Este un sos simplu, dar esențial în bucătăria grecească. Combinația de ulei de măsline și lămâie creează un gust proaspăt, ușor acrișor, perfect pentru carne, pește sau legume.

Ingrediente pentru sos ladolemono:

60 ml ulei de măsline extravirgin

30 ml suc proaspăt de lămâie

1 linguriță oregano uscat

1/2 linguriță muștar (opțional, pentru emulsie)

1 cățel de usturoi (opțional, foarte fin tocat sau zdrobit)

sare

piper

Mod de preparare

Stoarce lămâia și strecoară sucul, ca să elimini sâmburii.

Într-un bol mic sau borcan, adaugă sucul de lămâie, sarea, piperul și muștarul.

Toarnă uleiul de măsline treptat, amestecând continuu (sau agită borcanul).

Adaugă oregano și, dacă vrei, usturoiul.

Trebuie să obții un sos ușor cremos, bine legat.

Finalul, sosul ladolemono

După ce scoți tava din cuptor, stropește preparatul cu sos ladolemono și presară verdeață proaspătă.

Tips

Pentru o crustă mai crocantă, poți prăji ușor chiftelele înainte de a le pune la cuptor

Pentru o variantă mai ușoară, gătește-le doar la cuptor

Ne vedem la următoarea rețetă, cu gust de vacanță și arome mediteraneene.

CITEȘTE ȘI: Coaste de miel ca pe Muntele Athos. Rețeta mediteraneană perfectă pentru masa luminată de Paște

Ciorba de burtă găsită în porturi dunărene de Radu Anton Roman, leacul cel mare împotriva mahmurelii și a gândurilor tulburi