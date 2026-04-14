Ce gătești în a treia zi de Paște? Chiftele ca în Grecia: trucul care le face suculente și pline de aromă

De: Paul Hangerli 14/04/2026 | 07:30
Celebrele Keftedes grecești, sursa- captură social media The Mediterannean Dish

Cauți o rețetă simplă, dar plină de savoare pentru a treia zi de Paște? Aceste chiftele grecești la cuptor cu cartofi sunt exact ce ai nevoie. Fragede, aromate și gătite într-o singură tavă, aduc pe masă tot farmecul bucătăriei mediteraneene.

Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, la intrarea nordică a Canalului Suez, doar la câteva vâsle cu barca de Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina și Israel.

Pentru mine, mâncarea înseamnă emoție, familie și arome care spun povești. Iar aceste chiftele grecești sunt exact asta: o călătorie culinară între tradiție și confort.

Cum faci chiftele ca în Grecia

Acest preparat este tipic bucătăriei grecești: simplu, dar incredibil de aromat. Combinația de mentă, oregano și condimente calde, alături de uleiul de măsline și sosul de lămâie (ladolemono), transformă niște chiftele obișnuite într-un preparat memorabil.

Ingrediente pentru chiftele ca în Grecia:

  • ulei de măsline
  • 1 felie pâine (mai veche sau prăjită)
  • 700 g carne tocată de vită (slabă)
  • 1 ceapă galbenă, rasă
  • 2 căței de usturoi, tocați
  • 1 ou mare
  • 1/4 cană pătrunjel și/sau mentă proaspătă
  • 1 linguriță oregano uscat
  • 1 lingură coriandru măcinat
  • 1 linguriță chimion
  • 1/2 linguriță nucșoară
  • sare
  • piper negru
  • 4 cartofi, tăiați cuburi
  • 1 ceapă roșie, feliată
  • sos ladolemono (ulei de măsline + lămâie + oregano)
Suzy pregătind chiftelele, sursa-captură social media The Mediteranean Dish

Cum gătești chiftele în stil grecesc (keftedes)

Pregătirea compoziției

Înmoaie felia de pâine în puțină apă, apoi stoarce-o bine.
Într-un bol mare adaugă carnea tocată, pâinea, ceapa rasă, usturoiul, oul, verdeața și condimentele.

Amestecă bine până obții o compoziție omogenă.

Formarea chiftelelor

Modelează chiftele de mărime medie, ușor rotunde sau aplatizate.
Lasă-le să se odihnească 10–15 minute pentru ca aromele să se combine.

 Pregătirea cartofilor

Taie cartofii cuburi și feliază ceapa roșie.
Așază-le într-o tavă, adaugă ulei de măsline, sare și piper, apoi amestecă bine.

Coacerea

Așază chiftelele peste cartofi și stropește totul cu puțin ulei de măsline.
Coace la 180–200°C timp de 40–45 de minute.

Întoarce chiftelele la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă.

 Cum se face sosul ladolemono

Este un sos simplu, dar esențial în bucătăria grecească. Combinația de ulei de măsline și lămâie creează un gust proaspăt, ușor acrișor, perfect pentru carne, pește sau legume.

Ingrediente pentru sos ladolemono:

  • 60 ml ulei de măsline extravirgin
  • 30 ml suc proaspăt de lămâie
  • 1 linguriță oregano uscat
  • 1/2 linguriță muștar (opțional, pentru emulsie)
  • 1 cățel de usturoi (opțional, foarte fin tocat sau zdrobit)
  • sare
  • piper

Mod de preparare

Stoarce lămâia și strecoară sucul, ca să elimini sâmburii.
Într-un bol mic sau borcan, adaugă sucul de lămâie, sarea, piperul și muștarul.
Toarnă uleiul de măsline treptat, amestecând continuu (sau agită borcanul).
Adaugă oregano și, dacă vrei, usturoiul.

Trebuie să obții un sos ușor cremos, bine legat.

Finalul, sosul ladolemono

După ce scoți tava din cuptor, stropește preparatul cu sos ladolemono și presară verdeață proaspătă.

Tips

Pentru o crustă mai crocantă, poți prăji ușor chiftelele înainte de a le pune la cuptor
Pentru o variantă mai ușoară, gătește-le doar la cuptor

Ne vedem la următoarea rețetă, cu gust de vacanță și arome mediteraneene.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mega surpriză de Paște! Cine a plătit o parte din datoriile lui Irinel Columbeanu
Știri
Mega surpriză de Paște! Cine a plătit o parte din datoriile lui Irinel Columbeanu
Parada de Paște din Seul devine virală după un moment spectaculos: un actor ridicat cu macaraua a recreat „înălțarea” lui Iisus la ceruri
Știri
Parada de Paște din Seul devine virală după un moment spectaculos: un actor ridicat cu macaraua a recreat…
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
Mediafax
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe...
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement
Gandul.ro
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat
Adevarul
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei....
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Mediafax
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
La cât timp trebuie să schimbi lenjeria de pat, de fapt. Greșeala pe care mulți o fac
Click.ro
La cât timp trebuie să schimbi lenjeria de pat, de fapt. Greșeala pe care mulți...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
Promotor.ro
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Veste proastă pentru Digi? Lidl lansează abonamente mobile ieftine în 30 de țări
go4it.ro
Veste proastă pentru Digi? Lidl lansează abonamente mobile ieftine în 30 de țări
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement
Gandul.ro
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
