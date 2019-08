Ce i-a cerut un taximetrist unei studente din București care n-a avut bani să achite cursa: ”Dați-mi…”

Rubrica fară perdea, despre sex, care răspunde tuturor dilemelor cititorilor CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, este la dispoziția dumeavoastră! Psihologul Jacqueline a acceptat să stea, din nou, de vorbă cu cititorii fideli și să ofere sfaturi în legătură cu cele mai intime probleme, găsind rezolvare pentru fiecare în parte. (CITEȘTE ȘI: CE REGII FACE PE PLAJELE DE FIȚE DIN MAMAIA CEL MAI FENTOSAN PUȘTI DIN LUMEA BUNĂ)

Dragă Jacqueline,

Sunt Laura, am 22 de ani și sunt studentă în București. Aproape zilnic merg cu taxiul la facultate. Toate bune și frumoase, doar că să vezi ce am pățit într-o zi. Am luat un taxi la întoarcerea acasă de la cursuri și, când am ajuns, mi-a zis că face 47 de lei. Nu avea cum, că am făcut cursa asta dus și întors de atâtea ori. O fi având maimuță dintr-aia, mi-am spus eu. Nu aveam decât 20 de lei la mine, că știam că mai mult nu are cum să facă, i-am explicat taximetristului, dar el nu a vrut să audă:

– Domnișoară, dați-mi banii.

– Domnule, nu am decât atât, pentru că mai mult de 20 de lei nu a făcut niciodată. 17 lei plus șpagă. 20 de lei!

– Uitați-vă la aparat, atâta scrie pe aparat, atâta trebuie să-mi dați.

– Nu am!

– Atunci, am o idee: nu îmi mai dați nici ăia 20 de lei și, de 47 de lei, dați-mi altceva!

– Ce? (l-am întrebat eu speriată).

– Un sărut!

“Să mă combin cu el sau nu?!”

Bineînțeles că am refuzat, dar el a insistat iar cu banii și mi-am zis: Ei, nu e capăt de țară. Îl păcălesc! Și l-am pupat, dar pe obraz. Și am fugit.

Peste alte câteva zile, ghinion sau concindență, ne-am reîntâlnit. Chem un taxi prin aplicație, vine și când intru: Ștefan (că așa am aflat în prealabil că îl cheamă). Îmi zice că nu vrea bani de la mine, ci un sărut și mă duce unde vreau. Zic: OK. Ajungem acasă la mine, dau să îl pup iar pe obraz, dar șmecherul se întoarce și mă sărută pe gură. Ei, și ghici ce?! Mi-a plăcut.

Cred că am cam bătut câmpii, dar așa a început, practic, totul. Ne-am mai văzut de vreo 10 ori de atunci, am ieșit și în oraș, tipul este super. Nu e neapărat frumos, dar e tânăr, are simțul umorului și o istețime cum n-am mai întâlnit vreodată.

Tu ce zici să fac, fată?! Să mă combin cu el sau nu?! Mă gândesc că mi-e cam frică să îmi iau din nou țeapă. Vin după o despărțire foarte urâtă, de un porc care m-a mințit și m-a înșelat cu o prietenă. Mi-e frică să nu fie și Ștefan la fel. Mai ales ținând cont de modul în care m-a agățat. Dacă face așa cu toate clientele?! Ce zici să fac? (VEZI ȘI: MĂRTURIA INCREDIBILĂ A UNEI AUTOSTOPISTE DIN FĂUREI: ”M-A LUAT LA OCAZIE ȘI A ÎNCEPUT SĂ MĂ PIPĂIE!” CE A URMAT ÎNTRECE ORICE IMAGINAŢIE)

Draga mea Laura,

Din fericire, situația în cazul tău este una bună, dar vreau să fii conștientă în primul rând că povestea asta se putea termina tragic. Te-ai sărutat cu un necunoscut căruia nu îi știai intențiile. Ceea ce nu este tocmai OK. În al doilea rând, la cum a pus el problema, iar nu este bine. Nu ai cum să profiți de o situație de genul acesta pentru a obține “un sărut” sau alte lucruri de acest gen. Este foarte clar că bărbatul era obișnuit cu astfel de abordări. Nu așa încerci să cucerești o fată. În primul rând trebuia să te facă să ai încredere în el și să nu amestece munca lui cu situația voastră.

Ai foarte mare grijă cu acest gen de persoane!

Sfatul meu este să îl supui la câteva teste. Spre exemplu, roagă o prietenă să meargă cu el într-o cursă, dar el să nu știe că voi două vă cunoașteți. Așa o să vezi cum se comportă cu ea și o să îți dai seama dacă poți sau nu să ai încredere în el. Te mai poți gândi și la alte “probe” ca să spun așa. Să fii sigură că și bărbații, atunci când au ocazia, fac lucruri de genul acesta, deci nu ai de ce să nu profiți.

Iar cât despre despărțirea de tipul care te-a înșelat… să știi că nu toți bărbații sunt la fel. Deși noi femeile avem tendința să spunem asta. Nu trebuie să judecăm oamenii la prima vedere doar pentru că ni s-au întâmplat, de-a lungul timpului, chestii nasoale. Aici vorbesc în general, nu despre taximetrist. (NU RATA: CE A PĂȚIT O ”CORPORATISTĂ” ÎNTR-UN TRAMVAI DIN BUCUREȘTI: ”M-AM SPERIAT CÂND AM REALIZAT CĂ…”)

Și ca o concluzie, vreau să îți spun să îți asculți sufletul. El nu se înșală niciodată. Dacă ai mici suspiciuni, fă în așa fel încât să te convingi dacă sunt reale sau nu.

Nu are rost să ramâi într-o relație cu un bărbat care nu îți oferă siguranță, încredere și liniște. Pentru că tu mereu o să te gândești că atunci când e la muncă poate să le facă avansuri și altor fete. Și nu merită să trăiești nici măcar o zi cu chestiile astea în minte. Plus că nici nu o să reziste mult relația.

Sper că am reușit să te ajut.