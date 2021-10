Ce i-a interzis Iulia Albu fiicei sale: „Timpul este limitat”. Este vedeta o mamă strictă?

Iulia Albu a reuşit de-a lungul timpului să creeze multe controverse cu apariţiile sale. Deşi munca pe care o depune zilnic îi ocupă destul de mult timp, designerul nu îşi neglijează deloc fiica. Vedeta a explicat ce nu are voie să facă Mikaela mai mult de două ore pe zi.

Este cunoscut faptul că Iulia Albu şi tatăl fiicei sale, Mihai Albu s-au despărţit, iar tânăra a rămas în grija mamei sale. De asemenea, fostul său soţ se vede cu micuţa Mikaela ori de câte ori are ocazia, iar relaţia celor doi este una cât se poate de bună.

La fel ca şi în munca sa, vedetei nu îi scapă nimic, astfel are multă grijă de educaţia fetei sale. Deşi o susţine şi îi este alături la fiecare pas, Iulia Albu poate să fie strictă uneori. Vedeta a recunoscut că fiica sa nu face tot ceea ce își dorește, astfel trebuie să respecte anumite reguli.

De aceea, fosta soţie a lui Mihai Albu a luat decizia de a limita accesul fiicei la rețelele de socializare.

„Mikaela are un cont de Instagram care este administrat de agenția mea, Sacerdotti Heigl. Timpul pe care îl petrece pe device-uri este limitat la două ore pe zi”, a declarat Iulia Albu pentru revista Unica.

De ce a divorţat Iulia Albu de tatăl fetiţei sale

Deși și-au spus adio în 2013, Iulia și Mihai Albu au tot ținut primele pagini ale ziarelor. Fie că a fost vorba de motive vechi sau de actualitate, cei doi au mai avut să-și reproșeze câte ceva de-a lungul acestor ani. Un subiect pe care au tot evitat să-l mai deschidă a fost cel al divorțului și asta pentru că fiecare a încercat să-și vadă de viața lui.

Invitată în podcast-ul lui Măruță, Iulia Albu nu a scăpat de întrebările referitoare la separarea de celebrul designer, așa că a oferit răspunsuri pe care mulți le așteptau de foarte multă vreme.

„Noi am divorțat amiabil, la notar. Nu am avut discuții, nu am avut negocieri. E așa de greu să dai un verdict despre ceea ce nu merge într-o relație. Cred că nu eram compatibili, asta este simplul adevăr. Și în momentul în care nu ești compatibil cu persoana de lângă tine nu poți să construiești ceva pentru totdeauna.

Am avut și lucruri în comun, doar că compatibilitatea noastră nu a fost până la capăt. Nu aveam interese comune.

Cu doi ani înainte de divorț mi-am dat seama că nu putem să continuăm. Dar, a fost un divorț amiabil, nu a fost scandal. Am ieșit împreună de mână de la notar. Adevărul este că eu am fost foarte împăcată cu această decizie. Nu eu am luat decizia să divorțăm. La momentul respectiv, el a fost cel care a ieșit în presă și a spus „Nu mai pot să fiu căsătorit, doresc să divorțez”, că și eu îmi doream lucrul ăsta este foarte adevărat.

Probabil că ar mai fi trecut încă jumătate de an, să fie inițiativa mea 100% , dar mi-am dorit și eu acest lucru. De aceea nu am fost în instanță, de aceea nu am negociat.”, a dezvăluit Iulia Albu în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Sursă foto: Instagram