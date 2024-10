Ce-i pregătește Nicoleta Nuncă bebelușului care va vedea, în curând, lumina zilei: ”Nu aș fi genul acela de mamă!”

Nicoleta Nucă trăiește o perioadă plină de schimbări care pare că nu se oprește nici în viitorul apropiat! Artista s-a despărțit după o relație de opt ani de Alex Ursache, bărbatul cu care avea planuri de nuntă, și și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat care este fix pe placul ei. Nicoleta și Bogdan sunt împreună de câteva luni, însă se pregătesc să-și formeze o familie frumoasă. Așa cum vă dezvăluiam în exclusivitate, artista este însărcinată cu primul copil, așa că au multe de pus la punct. Au început amenajările la noua casă, însă Nicoleta nu exlcude ca pe viitor să se mute definitiv în altă țară. Unde și-ar dori să locuiască, dar și ce educație îi va oferi copilului său, ne-a spus artista într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Nicoleta Nucă a devenit celebră în România, dar… „Îmi doresc să mă mut din țară!”

CANCAN.RO: Îmi ziceai că te-ai întors în România și vreau să-mi spui dacă ai avut teama că nu o să reușești aici? Sau ai venit țintit pentru că știu că ai participat la X-factor

Nicoleta Nucă: Am venit țintit pentru X-factor și asta a fost startul carierei mele aici și m-a ajutat în decizia de a mă muta în România.

CANCAN.RO: Dacă partenerul tău actual ar vrea să vă mutați din țară, ai zice „da” fără rețineri?

Nicoleta Nucă: Da. Nu am nicio reținere în sensul acesta, din contră, eu sunt cea care își dorește să se mute. Eu mă consider un nomad, nu am atașament față de locul în care stau. Nu am prea mult patriotism în mine, și atunci nu am avut nicio problemă să plec din Republica Moldova, m-am simțit acasă în Italia, mă simt acasă în România, fac acasă din locul în care sunt, atâta timp cât eu mă simt bine acolo și oamenii de lângă mine sunt fericiți.

CANCAN.RO: Nu ți-ar fi teamă poate că nu ai avea același succes. Mă gândesc că într-un fel, cariera este ceea ce ne ține vii pe interior, căci ne place ce facem, dar și o sursă financiară importantă.

Nicoleta Nucă: M-am gândit la chestia asta, în eventualitatea în care m-aș muta în altă țară sunt conștientă că asta ar veni la pachet cu o decizie importantă în ceea ce privește cariera. Probabil că aș fi nevoită să renunț la ce am construit aici și ar trebui să construiesc de la zero în altă parte ceva. Fie tot în muzică, fie în alt domeniu, dar îmi asum asta. Sunt conștientă că ar trebui să o iau de la zero.

CANCAN.RO: Bogdan ce ar spune? Ar fi de acord?

Nicoleta Nucă: Da, deja negociez cu el la capitolul acesta cu mutatul, dar mai vedem. Poate ne mutăm în Bali frumos și toată viața ar fi o vacanță.

CANCAN.RO: Cum este el ca om, este genul libertin, căruia îi place să călătorească?

Nicoleta Nucă: Da, este foarte deschis, modern, nu îl surprinde nimic din lumea asta, nu are limitări în privesc oamenii, îi acceptă așa cum sunt fără nicio problemă. Este deschis la călătorii, la încercat lucruri noi, este exact ca mine.

Artista va fi o mamă autoritară: „Eu aș fi aia rea! Am fost educată într-un stil sever”

CANCAN.RO: Cred că o să fii o mamă foarte cool, dar vei fi și autoritară? O să dai jos milităria din pod?

Nicoleta Nucă: Clar, am un sentiment că eu aș fi aia rea, the bad cop. Eu am fost educată într-un stil sever, și atunci am chestia asta de autoritate. Dar avantajul este că am călătorit mult, am văzut multe lucruri și am crescut într-o societate diferită de cea din Republica Moldova, a venit la pachet și cu o deschidere încât nu aș fi genul acela de mamă „nu ai voie să respiri dacă nu zic eu”. Mi-aș dori să am o relație de prietenie cu propriul copil, că are încredere în mine și chiar dacă a făcut o prostie, să știe că poate veni cu toată încrederea la mine să-mi ceară ajutorul. Pe moment o să-l cert că a greșit, dar tot eu o să-l iau de mână și o să rezolv problema împreună cu el.

CANCAN.RO: Îmi ziceai că ai avut o educație mai severă. Îmi povestești o boacănă pe care ai făcut-o și o pedeapsă pe care ai primit-o ulterior?

Nicoleta Nucă: Nu am fost pedepsită, nu se practica asta. Era pe genul, dacă făceam o prostie, mama mă certa, țipa la mine și îmi făcea morală. Aștepta de la mine să îmi cer scuze, iar eu, fiind orgolioasă, dura mult până îmi ceream scuze. Eu sunt rodul a doi oameni cu caractere foarte puternice și mult ego, și atunci îți dai seama că nu aveam cum să ies fără caracter. Îmi era greu să plec capul în fața lor, mai ales dacă eu consideram că am dreptate. Eu sunt genul care ține cu dreptatea până în pânzele albe.

CANCAN.RO: Cred că acum te-ai schimbat, odată cu terapia, este o chestiune și de maturitate. Acum ai venit la partenerul tău dacă ai greși să-ți ceri scuze?

Nicoleta Nucă: Da. Dar dacă știu că am dreptate 100%, o să o țin pe a mea. Dar dacă știu că am exagerat cu ceva, am spus ceva nelalocul lui, am ajuns la maturitatea la care să pot merge la partenerul meu, sau la mama mea, sau la tata, și să le spun să mă ierte pentru ce am spus sau că am greșit în felul acesta.

