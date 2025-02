Ce îi spunea Alexandru Ciucu soției Alina Sorescu după ce apărea în presă cu domnișoare. Acuzații ireale

După ce a divorțat oficial de Alexandru Ciuc, Alina Sorescu și-a făcut curaj și a ieșit în spațiul public și a făcut o serie de declarații șocante. Cele mai multe dintre ele având legătură cu cei 12 ani petrecuți alături de designer. Ce îi spunea Alexandru Ciucu soției sale după ce apărea în presă cu domnișoare.

După un proces care durat 3 ani, recent, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial, ajungând astfel la un numitor comun în ceea ce privește custodia celor două fetițe pe care le au împreună. În spațiul public, artista și-a luat inima în piept și a vorbit despre umilințele, jignirile și amenințările pe care le-a suportat din partea fostului ei soț.

Alina Sorescu, la psiholog împreună cu Alexandru Ciucu și părinții lui. Iadul prin care a trecut artista: ”O permanentă umilință”

Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, Alina Sorescu a dat cărțile pe față și a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre căsnicia pe care a avut-o cu Alexandru Ciucu. Artista a mărturisit că tot aproape timpul s-a simțit victimă în căsnicia cu designerul. Până și de momentele în care el era prins la braț alături de alte domnișoare, Alina Sorescu susține că nu era surprinsă, uneori fiind chiar învinovățită.

”Sunt obișnuită cu astfel de atitudini, așa era și în timpul căsătoriei noastre. Eu mereu eram vinovată, eu mereu mințeam. S-a întâmplat să-mi spună și atunci când a fost pozat în diferite ipostaze cu domnișoare intrând în casa lui, că eu aș regiza acele momente. Cumva mă aștept.

Tocmai că eu n-am vorbit nici în anii de căsătorie, nici în cei 3 ani de proces, mi-am făcut curaj acum. El a fost cel care a spus că totul a fost din senin, că a intrat în casă și că noi nu mai eram, deși el își dorea separarea, el voia să divorțăm, el mă amenința cu asta și mi-am făcut curaj și am spus într-o postare ce am trăit eu în toți acești ani, văzând câte femei îmi scriu și se regăsesc în ceea ce am trăit eu”, a spus Alina Sorescu.