Ce înseamnă operaţiunea London Bridge, protocolul care intră în vigoare la decesul Reginei Elisabeta

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a încetat din viață astăzi, 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani. Palatul Buckingham a transmis un comunicat prin care anunță moartea Reginei Elisabeta a II-a, după 70 de ani de domnie.

În acest moment, noul rege al Marii Britanii devine prințul Charles. El și regina consoartă, Camilla, vor rămâne în această seară la Balmoral.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022