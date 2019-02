Ce își dorește Hannelore de la un bărbat: ”Ar fi un plus să…”

Hannelore este o femeie liberă și așteaptă ca dragostea să apară din nou în viața ei. Iar blondina a mărturisit ce anume își dorește de la un bărbat.

După ce au participat la ”Insula iubirii”, Hannelore și Bogdan s-au căsătorit. Din păcate însă mariajul lor a durat doar câteva luni și cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate. Acum blondina este o femeie liberă și așteaptă să-și întâlnească sufletul pereche. (CITEȘTE ȘI: HANNELORE DE LA “INSULA IUBIRII”, MĂRTURISIRI SURPRIZĂ DESPRE PARTICIPAREA LA “ASIA EXPRESS”! VREA SĂ FACĂ ECHIPĂ CU O DIVĂ CU FORME VOLUPTOASE DE LA NOI)

„Fizic nu am o preferinţă, contează fizicul, dar nu am un tipar anume, să fie frumos ochiului. Să fie calm, inteligent. Ar fi un plus să iubească şi mişcarea. Orice om dobândeşte hobby-uri pe parcursul vieţii, aşa că nu este un impediment”, a spus Hannelore la Antena Stars.

Bogdan, „vrăjit” de… Alexandra

Imediat după ce a decis să pună capăt mariajului cu Hannelore, Bogdan nu ar fi stat prea mult pe gânduri și și-ar fi refăcut viața. Potrivit informațiilor pe care le-am primit, Bogdan a fost fermecat de frumusețea pură a unei tinere șatene, Alexandra pe numele ei. Din imaginile care au ajuns în posesia CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, se vede că Bogdan este foarte apropiat de noua lui iubită. Recent, cei doi nu au ezitat să imortalizeze un moment din viața lor și au stat îmbrățișați, în timp ce zâmbeau larg în fața obiectivului camerei. (VEZI ȘI: HANNELORE DE LA „INSULA IUBIRII” A RECUNOSCUT MARELE SECRET, DUPĂ DIVORȚUL DE BOGDAN)

”De când are o relație cu Alexandra, Bogdan merge foarte des la Târgu Mureș. E îndrăgostit până peste cap și din această cauză bate drumul Timișoara – Târgu Mureș în fiecare săptămână”, ne-a mărturisit un apropiat al fostului concurent de la “Insula Iubirii”.