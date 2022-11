Sânziana a făcut avere în Botoșani. De acolo e și nici în ruptul capului nu a vrut, și nici nu vrea, să ”migreze” înspre Capitală. Pe OnlyFans și-a canalizat puterile tânăra care și-a luat numele de scenă Yanna și, în scurt timp, dădea lovitura. Și-a cumpărat casă, apartamente, iar mașinile pe care le trage la garaj valorează zeci de mii de euro. Câștigă, în lunile bune, și 70.000 de dolari. S-a impus pe piață, ca o regină Only, iar producătorii de la emisiunea Insula Iubirii au pus ochii pe ea. Au chemat-o la filmări, dar răspunsul ei i-a dezarmat! Ce le-a cerut? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Yanna nu mai visează la un trai îmbelșugat, poate o făcea pe când era adolescentă și lucra într-o florărie, își drămuia banii (Vezi AICI povestea ei). Acum, chiar se lăfăie în traiul plin cu de toate. A ”agățat” bine de tot platforma OnlyFans, iar veniturile sunt uluitoare. Sute de mii de dolari. A știut cum nu se poate mai bine să-și agațe clienții, care i-au devenit, imediat, fani. Și banul curge, nu însă fără muncă. Adică imaginație bogată. Sursă de inspirație pentru unii, după cum spune, fatezie erotică pentru majoritatea, Yanna a știut cum să le îmbine pe toate.

Acum, visează la o nouă casă, ”casa visurilor”. Și-a luat teren, 2.500 de metri pătrați, a virat 100.000 de euro. Și e gata să o ridice din temelii. Și multe planuri mai are Yanna, o nouă mașină, dar ăsta e un alt capitol.

Yanna a refuzat participarea la ”Insula Iubirii”

Până atunci, onlyfanista s-a ”jucat”, puțin, cu producătorii de la ”Insula Iubirii”. Pentru că nu duce lipsă de notorietate, a fost chemată să participe la emisiunea de pe Antena 1. O răceală a zgâlțâit-o chiar atunci, dar ar fi trecut peste asta, doar că… Doleanța ei nu s-a rezolvat, așa că a spus pas!

(VEZI AICI: „REGELE VIDEOCHATULUI DIN DĂRMĂNEȘTI” ȘI-A GĂSIT O PARTENERĂ-SURPRIZĂ PENTRU PRODUCȚIILE DESTINATE ADULȚILOR)

”M-au sunat de la Insula Iubirii, dar eram foarte răcită, le-am spus că nu cred că ajung, dar i-am întrebat dacă mă lasă cu telefonul, în cazul în care, totuși, veneam. Mi-au zis că nu mă lasă, că așa ceva nu se poate. Atunci, le-am spus că nu am cum să vin la Insula Iubirii fără telefon, pentru că am abonați pe Only. Am câteva mii și pierd abonați. N-am vrut, atunci.

Mi s-a spus să las contul la cineva să se ocupe, dar asta nu se poate la mine”, a povestit Yanna.

Yanna a ”lovit” și pe Tik-Tok: are 450.000 de urmăritori!

Revenind la meseria ”brățară de aur”, Yanna a atacat și pe Tik-Tok, cu @eusuntyanna1. Tot despre bani este vorba. Are o săptămână, dar a făcut, scurt, 2.000 de dolari.

”Am ajuns foarte bine pe Tik-Tok. Sunt pe locul 3 la o stea în devenire. E vorba de meciuri. Trebuie să faci provocări. Înainte să începi, vorbești cu rivalul și-l întrebi ce face dacă pierde, iar eu ce fac dacă voi câștiga. Dai start pe Tik-Tok, iar care face punctajul mai mare, asta înseamnă bani, câștigă. Noi stabilim despre ce vorbim, despre ce facem… Lumea intră și donează.

Hai să-ți dau exemplu: se joacă pe pedepse, nu se vorbește despre ceva anume, dai meci cu persoana respectivă și curge timpul, este vorba de cinci minute. Iar cel care pierde face pedeapsa pe care o dă câștigătorul. Care este dat de cei care donează și care vizualizează, evident, disputa.

Pedepsele sunt dintre cele mai năstrușnice, să se dea cu ceva pe față, să sune undeva, sunt multe pedepse…

Săptămâna trecută m-am apucat, să vedem cum merge. Am ajuns pe locul 3, fără nicio susținere, nu sunt în nicio comunitate, așa cum sunt alții. Nu sunt încă pe topul ăla mare, că nu poți ajunge așa, dintr-odată.

Am făcut vreo două mii de dolari în săptămâna asta, e bine, având în vedere că abia am început”, a dezvăluit Yanna.

(CITEȘTE ȘI: CUM A NEGOCIAT CHIRURGUL-SWINGER DE LA BAGDASAR TARIFUL DAIANEI, PENTRU A SE ”TĂVĂLI” CU MILIONARUL NEAMȚ. ”OPEREZ PE 100 DE EURO!” / ”EU ALEG PE CÂT MĂ [email protected]!”)

Și-a luat pământ, vrea să-și ridice casa visurilor

Cât despre OnlyFans, totul merge brici. ”Depinde de lună. Am făcut 10.000, că am fost răcită, am făcut și 70.000 de dolari pe lună. Îmi merge super pe Only, mi-am cumpărat teren de 2.500 de metri pătrați, aici, în Botoșani, să-mi fac casa la care visez… Mai am o casă la țară, am și două apartamente…”, a încheiat tânăra din Botoșani.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.