Ce le-a cerut apropiaților Anca Pandrea de pe patul de spital! „Am rugat o pritenă să ….”

Anca Pandrea a fost internată, joi seară, la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, după ce a suferit un accident, în locuința sa. De pe patul de spital din secția de terapie intensivă, renumita actriță le-a cerut prietenilor să îi îndeplinească o dorință specială.

"Trebuie să fiu puternică și să trec peste acest hop atât pentru mine cât și pentru Iura. Am rugat o prietenă să îmi aducă la spital fotografia înrămată a lui Iura. Trebuie să-l am lângă mine tot timpul. E pe noptieră în salon", a declarant Anca Pandrea, în exclusivitate pentru

Actrița este în stare stabilă, după ce a suferit un accident și s-a lovit la cap joi seară. Potrivit medicilor, văduvei lui Iurie Darie i-a scăzut brusc tensiunea, pe fondul unei răceli. Actrița a avut noroc că a lăsat poarta întredeschisă. Vecinii s-au alarmat și astfel au găsit-o căzută în camera de la stradă.

Anca Pandrea rămâne internată în spital

„Actrița lăsase poarta întredeschisă, pentru că pe stradă erau câinii ei și voia să îi lase să se întoarcă în curte. După ce s-a îmbrăcat în pijamale, când se pregătea să se ducă la culcare, i s-a făcut rău. E răcita de trei zile și ia antibiotice. S-a lovit la cap, dar nu are hematom și nu are probleme de niciun fel.”I-au făcut tomografie și toate analizele. Este cusută la cap și se pare că i-a curs destul de mult sânge” , a povestit o sursă apropiată de Anca Pandrea, pentru sursa citată. Anca Padrea își va petrece sfârșitul de săptămână la Spitalul Floresca. Medicii vor s-o monitorizeze pentru problemele cardiace și respiratorii.