Ce mănâncă Adi Vasile la Survivor de Paște, în timp ce concurenții se chinuie cu orez și cocos. Preparatele surpriză

Adi Vasile se află și în prezent în Republica Dominicană, acolo unde participă la filmările emisiunii „Survivor”. Dacă în anii trecuți obișnuia să petreacă Paștele alături de preparate tradiționale, de această dată sărbătoarea îl găsește departe de casă, fără pască sau cozonac pe masă.

Prezentatorul trăiește anul acesta o experiență de Paște atipică, fiind la mare distanță de casă. Nici meniul nu mai seamănă cu cel tradițional, fiind adaptat locului în care se află. Chiar și așa, încearcă să păstreze spiritul sărbătorii și să se bucure de moment în felul său.

Ce alternative a găsit Adi Vasile

Adi Vasile a optat pentru o gustare neobișnuită, alegând să mănânce ananas asezonat cu un condiment aparte. Este vorba despre tajin, un mix originar din Mexic, cunoscut pentru combinația sa inedită de arome. De regulă, acesta îmbină gustul picant al ardeiului chili cu note acrișoare de lime și un strop de sare, rezultând un contrast surprinzător.

Condimentul are un gust aparte, ușor iute, cu note sărate și acrișoare. În Mexic, este adesea presărat peste fructe precum ananasul, mango sau pepenele, dar se regăsește și pe popcorn, chipsuri ori diverse preparate de tip street food. De asemenea, este folosit frecvent și în cocktailuri.

Astfel, în acest an, de Paște, Adi Vasile a ales să înlocuiască preparatele tradiționale cu o variantă exotică, savurând bucăți de ananas condimentate cu tajin.

Probleme întâmpinate de echipa Faimoșilor, după două accidentări

Concurenții din echipa Faimoșilor au avut parte de momente tensionate, după ce doi dintre ei s-au accidentat în timpul aceluiași joc pentru recompensă. Bianca Giurcanu a fost lovită accidental la cap de Ramona, în urma unui gest făcut din greșeală cu un inel.

„Ghinion pentru Bianca. A fost lovită, s-a desprins un pic pielea și i-a dat sângele. Patricia o înlocuiește. Luptă împotriva Ramonei care nu vrea să mai riște nicio aruncare atunci când o concurentă este pe traseu”, a transmis Adi Vasile.

