Ce mănâncă Delia, atunci când renunță la caviar. Preparatul delicios pe care nu mulți l-ar putea consuma

Atunci când vine vorba de preparate ciudate, dar care sunt considerate delicatese, Delia Matache este prima care se „aventurează” să le guste. În timp ce multora li se pare dezgustător și le este greu doar să le privească, artista le savurează din plin.

Delia Matache gustă din preparatele „ciudate”

Recent, Delia Matache a postat pe contul ei de Instagram un preparat pe care nu mulți ar avea curajul să-l încerce. Dacă până acum s-a dovedit a fi o consumatoare înrăită de caviar, acum Delia ne arată că este cu adevărat pasionată și de mâncărurile asiatice. Ceea ce are în farfurie se numește Miso soup & century egg, un preparat specific asiaticilor. Pe scurt, este vorba despre o supă din bucătăria japoneză. Este făcută din alge marine fierte, boabe de soia, ciuperci și ou vechi de 100 de ani.

Dacă vorbim de prețul acestui preparat, nu-l găsim atât de scump în restaurantele cu specific japonez. Cu toate acestea, este posibil ca artista să fi cheltuit mai mult. Cert este că în timp ce alte vedete consideră aceste mâncăruri bune de aruncat la gunoi, jurata „iUmor” le încadrează la „delicatese”.

Cum se menține Delia Matache în formă, deși nu ține dietă

Deși în urmă cu ceva timp a declarat că nu ține vreo dietă, ba chiar este o gurmandă, Delia Matache are o siluetă de invidiat. Nici la sală nu merge, însă face sport la ea acasă și petrece cât mai mult timp în aer liber.

„Vreau să vă spun că sunt extrem de fericită, pentru că nu am chef să am 6 pack. Sau mă rog, se poate întâmpla să fii fericit și să ai 6 pack. Sunt happy, vreau să enjoy life, să mănânc, să mă plimb și nu o să am 6 pack. Să nu fiți uimiți dacă vedeți că nu o să am. Deci nu am. Am așa un pic de fluffiness foarte simpatic. Nu datorez nimănui să am 6 pack. În meseria mea, nu cânt cu 6 pack.”, le spunea Delia internauților, în urmă cu ceva timp.