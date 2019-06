Ce mesaj a transmis Ana Maria Pantaze azi, după ce a luat trofeul de la Românii au Talent

Astăzi, la mai bine de 10 ore de când a câștigat finala show-ului de talente de la Pro TV și a transmis primul mesaj: “Sunt încă în stare de șoc, vă mulțumesc din tot sufletul meu pt susținere si aprecieri!”, Ana Maria Pantaze a mai așternut pe Internet câteva cuvinte emoționante.

Citește și: Andra Măruță, prima reacție după ce Ana Maria Pantaze a câștigat Românii au talent

“Putere! Asta am simțit aseară (n.r.: vineri, 31 mai). Și am simțit-o prin toți porii. V-am simțit pe toti alături de mine și asta m-a ajutat să fiu prezentă și să dau totul. Am simțit că este responsabilitatea mea să nu vă dezamăgesc, că este responsabilitatea mea să vă reprezint pe voi și trăirile voastre. Mă înclin de milioane de ori și vă mulțumesc de tot atâtea ori” este mesajul scris de Ana Maria Pantaze astăzi, în jurul prânzului, pe pagina sa oficială de Facebook.