Ce mesaj i-a transmis Cătălin Bordea Liviei Eftimie, după ce fosta sa soție s-a despățit de Spike. A spus-o în direct, la TV!

Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, nu a avut prea mult noroc în plan sentimental, deși viața ei amoroasă părea că se îndreaptă în direcția potrivită după divorțul de comediant. La puțin timp după despărțire, bruneta sa afișat la brațul lui Spike, iar relația lor a stârnit discuții aprinse la vremea respectivă.

Cei doi păreau că trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste, însă relația lor s-a încheiat rapid, semn că nici de această dată lucrurile nu s-au îndreptat spre direcția potrivită. Ziua de naștere a prins-o, din nou fără partener pe frumoasa brunetă, dar fostul soț, Cătălin Bordea, i-a transmis un mesaj surprinzător.

Ce mesaj i-a transmis Cătălin Bordea de ziua ei

Comediantul a fost prezent într-o emisiune televizată și i-a transmis fostei sale soții un scurt și elegant „La mulți ani”, gest care a atras atenția publicului imediat.

Silviu: „Ce zi e azi?” Dan Capatos: „Nu știi ce zi e azi?” Cătălin Bordea: „Ba da, Ba da!” Dan Capatos: „Nu tu, mă!” Nelu Cortea: „Eu? Ce zi e azi?” Dan Capatos: „E ziua Liviei!” Cătălin Bordea: „La mulți ani, Livia!”, a spus comediantul, în direct.

Mai mult decât atât, comediantul a recunoscut că divorțul de Livia a venit cu extrem de multe schimbări în viața lui, iar acest lucru l-a determinat să renunțe la una dintre marile sale dorințe. Cătălin Bordea nu și-a mai achiziționat casa visurilor sale, deși pusese deja ochii pe o locuință din zona Tunari.

„Nu am mai luat casa. Sunt prea singur ca să merite și să am nevoie de atâta spațiu”, spunea în urmă cu ceva timp pentru CANCAN.

În schimb, acesta a renovat casa bunicii lui de la Botoșani, lucru care îl împlinește, ținând cont de faptul ca are o relație extrem de bună cu aceasta.

„Am inaugurat o cârciumă în sat și am petrecut cu vecinele bunicii mele. Mi-a zis sora bunicii mele că muncesc atât de mult încât nu am timp să îmi dau seama că sunt bogat.

Renovarea casei bunicii a durat cam un an. I-am făcut toata casa, plus încă niște camere în plus. Era vremea pentru o schimbare acolo și știam cât de tare se bucură când are și ea totul frumos”, a dezvăluit Cătălin Bordea.

