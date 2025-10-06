Ce nu a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express

Dan Alexa a trecut cu succes peste cel mai dur test la Asia Express și poate considera că a primit un adevărat antrenament pentru viață. Fostul dinamovist urmează să împlinească frumoasa vârstă de 46 de ani pe 28 octombrie și a conștientizat că nimic nu îl poate pune la pământ mai tare decât dorul de cei trei copii ai săi.

După ce a ajuns în România, el a trecut printr-un divorț dificil. În timp ce era în Asia Express, Dan Alexa a aflat că a fost înșelat de soția lui, Andrada. Aceștia au ajuns direct la tribunal. După cel de-al doilea divorț, fostul fotbalist împarte custodia fiului său cu fosta soție și pare că totul îi merge ca pe roate.

Care este marele regret al lui Dan Alexa

Dan Alexa a semnat ca antrenor la Politehnica Timișoara după ce a reușit să promoveze C.S Tunari în liga a doua. Acesta are mai mulți fani după ce a participat la experiența vieții sale, Asia Express. Fostul mijlocaș a reușit să le demonstreze fiicelor sale că nimic nu îi poate sta în cale, ținând cont de faptul că ele nu erau convinse că s-ar descurca vreodată într-o asemenea competiție.

Ba mai mult, se pare că la emisiunea de la Antena 1 a reușit să facă ceva ce chiar el a recunoscut că nu a făcut pentru copiii săi: a spălat rufele altor persoane, în timpul unei probe.

„Unul dintre motivele pentru care am acceptat provocarea a fost că am descoperit că fetele mele sunt amândouă fane Asia Express. Eu n-am ştiut până atunci asta. Şi ele chiar m-au luat în derâdere, mi-au spus: „Tata, nu te duce acolo, că te faci de râs! Tu nu ştii să-ţi găseşti un ciorap în casă, ce cauţi tu acolo?“. (râde) Acum, după tot ce am trăit acolo, m-aş bucura să fie toţi trei mândri de mine. Nu ştiu cum o să se vadă în emisiune, sper să nu cad în derizoriu – că, până la urmă, nici nu mai ştii ce ai făcut acolo, la un moment dat uiţi că eşti filmat, devii natural, nu mai poţi să maschezi nimic, ăla eşti tu şi gata. În primul rând, a fost o experienţă a vieţii, pentru că ne-a scos total din zona de confort, ne-a provocat să facem lucruri pe care nu le-am mai făcut vreodată – cum ar fi să spălăm rufele altora, când eu nu le-am spălat nici pe cele ale copiilor mei, să ne înţelegem! Adică, e genul de reality show care te opreşte din rutina ta şi te obligă să te descurci cu 1 euro pe zi, fără telefon, fără mâncare, fără nimic. Adaugă la asta dorul de casă, probe foarte multe, faptul că ajungi să trăieşti din mila oamenilor. Dar e o adevărată experienţă, pentru că înveţi despre ce este vorba, de fapt, în viaţa asta, că lucrurile mărunte sunt cele care contează. Şi, după ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice. Acum cred că fericirea constă în a oferi cu adevărat. Am văzut oameni foarte săraci care ofereau şi din ce nu aveau, dar care erau foarte fericiţi. În orice alte condiţii, nu cred că aş fi trăit aşa ceva şi nu aş fi plecat acasă cu asemenea lecţii”, a spus Dan Alexa pentru okmagazine.ro.

Dan Alexa are trei copii de care este foarte mândru, Casiana în vârstă de 19 ani, Antonia, în vârstă de 14 și Arkan care are 4 anișori. Fostul fotbalist a mărturisit că cel mai greu moment din Asia Express a fost dorul de copiii lui.

„După copii, clar! Tânjeam foarte mult şi după echipa mea, mi-a lipsit faptul că n-am mai mers la antrenament, pentru că pentru mine meseria este pasiune pură, mă acaparează efectiv”, a mai spus Dan Alexa.

Fostul dinamovist a mai mărturisit că cel mai mare regret din viața lui este faptul că a fost cam absent din viața copiilor săi din cauza carierei sale. Acesta a mai precizat că încearcă din răsputeri să recupereze timpul pierdut, menționând că are niște copii minunați.

„Eu am cam absentat din viaţa lor, pentru că am fost sportiv, apoi am antrenat, am lipsit foarte mult timp de-acasă. Încerc să recuperez timpul acesta, dar am nişte copii minunaţi”, a mai pecizat Dan Alexa pentru aceeași sursă.

