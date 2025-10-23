Ce NU ai voie să faci dacă simți miros de gaze în casă. Recomandările făcute de Raed Arafat, pentru a preveni un dezastru

În urma tragediei produse pe 17 octombrie în cartierul Rahova, unde trei persoane au murit, șeful DSU, Raed Arafat, a făcut mai multe recomandări românilor în momentul în cre detectează miros de gaze. Sfaturile sunt unele simple, dar vitale, căci pot preveni tragedii și salva vieți.

”Până vin pompierii, până vine Distrigazul şi vă spun că puteţi să vă întoarceţi, ieşiţi din clădire. Absolut! Dacă avem un risc, dacă sesizăm un risc şi sunăm la 112 şi considerăm că e un risc, atunci, clar, ne îndepărtăm de riscul respectiv”, a explicat Raed Arafat, miercuri seară, la un post TV.

Șeful DSU subliniază că, în astfel de situații, fiecare detaliu contează. Dacă simțiți miros de gaz, primul pas este să deschideți geamurile pentru aerisire, să nu aprindeți lumini sau becuri și să nu folosiți întrerupătoare sau alte aparate care ar putea produce scântei. În același timp, este esențial să părăsiți imediat clădirea și să solicitați ajutorul autorităților, urmând cu strictețe instrucțiunile primite prin telefon de la pompieri sau de la echipele specializate.

Accidentele provocate de scurgerile de gaz pot avea consecințe extrem de grave, iar experiența tragică din Rahova este un exemplu că prevenția este foarte importante. Raed Arafat a sugerat că cei care sunt într-un pericol ar trebui să asculte de indicațiile pompierilor sau ale autorităților.

”Părerea mea este că deschizi geamul şi ai plecat. Dacă ai o teamă de un risc şi aştepţi să vină pompierii. Oricum, pompierul o să-ţi ia nişte indicaţii la telefon. Le execuţi. Ce-ţi spune pompierul la telefon? (…) Noi ajungem la fază inversă, să convingem oamenii să plece dacă şi ştim că e un pericol”, a mai spus adăugat şeful DSU.

