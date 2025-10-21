Cât costă un detector de gaze acum, în octombrie 2025. Sunt obligatorii în apartamente

Detectoarele de gaze, obligatorii în toate apartamentele! Ce trebuie să știe românii! Iată la ce preț a ajuns un aparat!

Creșterea numărului de incidente cauzate de scurgerile de gaze a atras atenția autorităților asupra unei măsuri de siguranță esențiale: fiecare locuință care utilizează gaze naturale trebuie să fie echipată cu un detector automat de gaze. Deși obligația există de mai bine de două decenii, mulți români nu au implementat încă acest sistem, ignorând riscurile majore pe care le poate preveni un astfel de dispozitiv.

La ce preț au ajuns detectoarele de gaze

Regula a fost introdusă încă din 2004 și consolidată în 2015 printr-un ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). În esență, toate locuințele care au instalații de gaze, fie că este vorba despre centrale termice, aragaz sau alte aparate pe gaz, trebuie să fie dotate cu detectoare automate. Recomandarea specialiștilor este ca senzorii să fie montați în special în încăperile închise, cu ferestre termopan sau securizate, unde concentrația de gaze poate crește rapid în cazul unui incident.

Nerespectarea acestei obligații poate atrage consecințe serioase. Pe de o parte, pot fi aplicate amenzi considerabile, iar pe de altă parte, lipsa detectorului poate duce la întreruperea alimentării cu gaze în timpul verificărilor periodice. Pentru a evita aceste situații, montarea dispozitivelor nu trebuie realizată pe cont propriu; este necesar să fie efectuată de o firmă autorizată de ANRE. Această abordare garantează că sistemul va funcționa corespunzător și va preveni potențiale accidente.

Costurile pentru instalarea unui detector de gaze sunt relativ mici, mai ales în comparație cu protecția pe care o oferă. Un kit complet, care include senzorul, electrovalva și instalarea efectivă, poate fi achiziționat cu aproximativ 450 de lei. Modelele mai sofisticate, cu senzori de precizie ridicată și funcții suplimentare, ajung la 690 de lei. În plus, există oferte promoționale care includ montaj gratuit sau pachete cu electrovalvă și senzor la prețuri începând de la 369 de lei. Pentru cei interesați de soluții inteligente, pe piață sunt disponibile detectoare cu ecran tactil sau conectivitate Wi-Fi, la prețuri care pornesc de la aproximativ 100 de lei.

