Ce nu ar accepta Anna Lesko niciodată la un bărbat: „Cel mai important e să nu…”

Anna Lesko este fără doar şi poate una dintre cele mai dorite femei din România. La cei 42 de ani, vedeta arată impecabil, iar bărbaţii sunt impresionaţi de apariţiile sale, atât de cele din mediul online, cât şi de cele de pe micile ecrane. Vedeta a dezvăluit recent ce nu a acceptat niciodată de la partenerul său şi nu ar suporta în relaţia cu viitorul său iubit.

Anna Lesko s-a făcut remarcată în industria muzicală cu câteva melodii care au devenit repede hit-uri. În ceea ce priveşte viaţa personală, cântăreaţa a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Adrian Neniță, cunoscut ca DJ Vinnie, de care artista s-a separat. Din relaţia lor a rezultat şi o minunăţie de băieţel pe nume Adam pe care vedeta îl creşte singură.

Vedeta a fost întotdeauna sinceră şi a spus lucrurilor pe nume fără să o intereseze părerea celor din jur. Invitată la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, Anna Lesko a dezvăluit ce anume nu ar suporta de la viitorul său iubit.

„Am fost trei la părinți și se obișnuia ca femeia să preia toate greutățile bărbaților. Mie mi-e greu acum să zic ce înseamnă pentru mine bărbatul perfect. Și asta pentru că știu să fac o grămadă de lucruri în locul lui. Am foarte multe responsabilități. Deci clar mă obosește să îi spun ce are de făcut! Dar cel mai important e să nu mă mintă! Ăsta e un aspect foarte important! Eu pot suporta multe lucruri și pot înțelege foarte multe. Orice putem bricola pe adevăr, oricât de crunt ar putea fi el, repet, nimic nu poate fi mai dureros decât minciuna sfruntată”, a declartat Anna Lesko.

Cum se întreţine Anna Lesko

La 42 de ani, Anna Lesko poate fi oricând confundată cu o puștoaică de 20 de ani, iar acum a dezvăluit secretul siluetei sale. Fosta concurentă din cadrul emisiunii „Ferma” a mărturisit ce anume mănâncă, dar și la ce bunătăți a renunțat pentru a se menține în formă.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru Viva!

Sursă foto: Instagram