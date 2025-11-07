Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să spui „La mulți ani!” pe 8 noiembrie

Peste 1 milion de români își sărbătoresc ziua de nume mâine, 8 noiembrie 2025, iar alții și ziua de naștere. Creștinii îi prăznuiesc pe Sfinții Mihail și Gavriil. Tu știi ce nume se felicită în această zi? Află în articol mai multe detalii!
Aceasta este ultima sărbătoare mare înainte de începerea Postului Crăciunului, iar credincioșii participă la slujbele speciale din biserici. Mihail se traduce prin „Cine-i ca Dumnezeu” în limba ebraică, iar Gavriil se traduce prin „Dumnezeu este puterea mea”.
Cele mai întâlnite nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril sunt Mihai, Mihaela, Gabriel și Gabriela. Însă există și multe derivate ale acestora care sunt sărbătorite:
Dacă nu ai inspirație, îți oferim mai jos mai multe mesaje de „La mulți ani!” originale și calde, potrivite pentru toate vârstele și relațiile.
„Dumnezeule Atotputernic, trimite-Ți Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (se rostește numele), să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi! O, mare Arhanghel Mihail revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu, (se rostește numele celui care se roagă).
Arhanghele Mihail, căpetenia cetelor îngereşti, voievod al puterilor cereşti, al heruvimilor, al serafimilor şi al tuturor îngerilor, fii mie păzitor, ajutător la nevoie, în singurătate, la drum și pretutindeni. Izbăveşte-mă, mare Arhanghel, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine, păcătosul (se rostește numele celui care se roagă), care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte-te spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea! Pe toţi cei ce-mi stau împotrivă biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli. Apără-mă de cutremure, de potop, de războaie, de orice rău și izbăveşte-mă de cel viclean, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”
