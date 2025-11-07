Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să spui „La mulți ani!” pe 8 noiembrie

Peste 1 milion de români își sărbătoresc ziua de nume mâine, 8 noiembrie 2025, iar alții și ziua de naștere. Creștinii îi prăznuiesc pe Sfinții Mihail și Gavriil. Tu știi ce nume se felicită în această zi? Află în articol mai multe detalii!

Aceasta este ultima sărbătoare mare înainte de începerea Postului Crăciunului, iar credincioșii participă la slujbele speciale din biserici. Mihail se traduce prin „Cine-i ca Dumnezeu” în limba ebraică, iar Gavriil se traduce prin „Dumnezeu este puterea mea”.

Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil

Cele mai întâlnite nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril sunt Mihai, Mihaela, Gabriel și Gabriela. Însă există și multe derivate ale acestora care sunt sărbătorite:

Mihăiță

Mișu

Mișa

Mihuț

Mihalache

Mihăilă

Mihnea

Mihu

Mihalcea

Michi

Gavrilă

Gabi

Găbiță

Găbița

Dacă nu ai inspirație, îți oferim mai jos mai multe mesaje de „La mulți ani!” originale și calde, potrivite pentru toate vârstele și relațiile.

Sfinții Mihail și Gavriil să îți lumineze calea și să îți aducă fericirea pe care o meriți. Felicitări cu ocazia zilei tale de nume!

În ziua Sfinților Mihail și Gavriil, vreau să îți spun cât de specială ești pentru mine. Felicitări și să ai parte de o zi minunată!

Cu ocazia Sfinților Mihail și Gavriil, îți doresc să ai parte de putere, înțelepciune și protecție în fiecare zi a vieții tale. La mulți ani!

„Fie ca binecuvântările sfinților Arhangheli să îți aducă liniște, pace și prosperitate. La mulți ani și multă sănătate!”

„Pentru Mihaela, de ziua numelui tău, îți doresc să ai o viață plină de armonie și succes. Fie ca Arhanghelii să te ocrotească în fiecare zi!”

Rugăciunea pe care trebuie să o rostești

„Dumnezeule Atotputernic, trimite-Ți Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (se rostește numele), să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi! O, mare Arhanghel Mihail revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu, (se rostește numele celui care se roagă). Arhanghele Mihail, căpetenia cetelor îngereşti, voievod al puterilor cereşti, al heruvimilor, al serafimilor şi al tuturor îngerilor, fii mie păzitor, ajutător la nevoie, în singurătate, la drum și pretutindeni. Izbăveşte-mă, mare Arhanghel, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine, păcătosul (se rostește numele celui care se roagă), care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte-te spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea! Pe toţi cei ce-mi stau împotrivă biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli. Apără-mă de cutremure, de potop, de războaie, de orice rău și izbăveşte-mă de cel viclean, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

CITEȘTE ȘI:

Mesaje și urări de „La mulți ani!” pentru Sf. Mihail și Gavriil. Cele mai frumoase cuvinte pentru sărbătoriți

Când sunt Moșii de toamnă în 2025. Tradiții și obiceiuri: ce NU ai voie să împarți în această zi