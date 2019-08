Ce nume va purta Andreea Bălan după ce se va căsători cu George Burcea

Andreea Bălan și George Burcea se vor căsători curând, cununia civilă va avea loc la începutul lui septembrie, iar cununia religioasă, petrecerea și botezul mezinei vor fi pe 15 septembrie. Iar, acum, artista a dezvăluit și ce nume va purta după nuntă.

Andreea Bălan este în febra pregătirilor! Pe 15 septembrie, artista și George Burcea vor face cununia religioasă și o vor creștina pe micuța Clara Maria. Cei doi au ales deja locația, tematica, candy bar-ul, iar evenimentul se va numi ”Nuntă și botez în paradis”. (CITEȘTE ȘI: AU REDESCOPERIT REȚETA SUCCESULUI! ANDREEA ANTONESCU ȘI ANDREEA BĂLAN CÂȘTIGĂ MAI BINE ÎMPREUNĂ, DECÂT SEPARAT)

Ei bine, Andreea Bălan a dezvăluit și ce nume va purta după nuntă.

“Numele meu este marca înregistrată. Şi în buletin rămâne la fel”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Andreea Bălan a fost operată de trei ori

În mai puțin de o lună, Andreea Bălan a suferit trei intervenții chirurgicale. Artista a trecut prin momente grele, după ce a născut-o pe cea de-a doua fetiță. Andreea Bălan a întâmpinat complicații și a fost operată de trei ori din cauza unei embolii amniotice. După cumpăna prin care a trecut, acum îndrăgita cântăreață se simte bine și este înafara oricărui pericol. (VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, PRIMA APARIŢIE LA UN EVENIMENT MONDEN DUPĂ CE A FOST LA UN PAS DE MOARTE. CUM ARATĂ VEDETA)

“Atunci cand ai 20 sau 30 de ani, ai impresia ca esti invincibil si nemuritor. Nu te gandesti nicio clipa ca ai putea sa mori. Prin urmare eu credeam despre mine ca sunt puternica fizic si psihic, ca nimic nu ma poate doborî, ca am o conditie fizica excelenta si ca sunt sanatoasa tun. In momentul in care m-am vazut legata de aparate la terapie intensiva (nu odata, ci de 3 ori pentru ca am fost deschisa si operata de 3 ori), imaginea pe care o aveam despre mine mi s-a daramat instant si asta m-a facut sa sufar foarte tare. Am ramas cu o temere in acest sens, cu temerea unui pericol si am realizat ca nu suntem invincibili si nemuritori”, a mai declarat artista.