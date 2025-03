Ce o să apară la mormântul Ancăi Molnar. Soțul make-up artistului a făcut anunțul emoționant: ”Și cărțile ei de vizită erau așa”

La aproape opt luni de la moartea Ancăi Molnar, un cunoscut make-up artist din Timișoara, soțul său, Claudiu Molnar, a făcut un apel emoționant către comunitatea din online.

Anca Molnar s-a stins din viață în iunie 2024, la vârsta de 35 de ani, după o luptă grea cu o tumoare cerebrală. Diagnosticul a venit pe neașteptate, în urma unor dureri de cap persistente. Claudiu își amintește momentul în care a aflat vestea devastatoare, iar acum acesta încearcă să readucă amintirea soției în viața tuturor cunoscuților.

Claudiu se pregătește să realizeze un monument funerar special în memoria ei. Cu toate că durerea rămâne la fel de puternică, bărbatul își dorește ca locul de odihnă al soției sale să reflecte cât mai fidel personalitatea și stilul acesteia.

Moartea sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o, iar Claudiu, alături de fiul lor, încearcă să îi păstreze vie amintirea prin gesturi care să o onoreze. Recent, el a anunțat că urmează să înceapă lucrările pentru monumentul funerar și că își dorește ca acesta să fie în concordanță cu gusturile Ancăi, având în vedere culorile și stilul pe care le aprecia cel mai mult.

În timpul vieții, make-up artistul avea o preferință aparte pentru combinația dintre negru și auriu, acestea regăsindu-se nu doar în vestimentația sa, ci și în brandingul personal. De aceea, Claudiu Molnar ia în considerare această paletă cromatică pentru monument, însă nu a luat încă o decizie finală asupra designului. În această etapă, caută inspirație și încearcă să aleagă cel mai potrivit model pentru a crea un loc de reculegere demn de memoria soției sale.

Pe lângă demersurile pentru realizarea monumentului funerar, Claudiu Molnar continuă să vorbească despre conexiunea pe care o simte în continuare cu soția sa. De la mici întâmplări aparent coincidențiale până la semne care îi dau impresia că Anca este încă alături de el și de cei dragi, bărbatul consideră că legătura dintre ei nu s-a rupt odată cu trecerea acesteia în neființă.

„Îi plăcea foarte mult cafeaua în ultimul timp. Cred că de aici am și foarte multe semne pe cafele de la ea. E o legătură foarte puternică între noi. Eu din prima zi, de când Anca a plecat, la câteva ore deja am primit semne de la ea. Nu doar eu am primit. Toți prietenii noștri apropiați au primit semne de la Anca. În prima zi, eu am aprins acasă o lumânare, în dormitor.

Anca, dimineață la 5:30 a plecat dintre noi, și eu la ora 10:00 trebuia să merg la casa funerară. În timp ce eram acolo, sora Ancăi, care era acasă cu Patrick, mi-a spus că s-a dus să verifice lumânarea dacă mai arde și mi-a trimis poză cu ce a găsit în lumânare. În lumânare, fitilul cum a ars era căzut în ceară și s-a format o inimă perfectă.”, a povestit Claudiu Molnar, într-o emisiune online.