Cum a aflat Anca Molnar că suferă de o boală cumplită. Văduvul make-up artistului, dezvăluiri cu lacrimi în ochi: ”Nu a avut niciun simptom”

Moartea Ancăi Molnar a adus durere în sufletele celor care au cunoscut-o și iubit-o. Claudiu, soțul ei, nu poate trece peste pierderea devastatoare și suferă în continuare extrem de tare, mai ales când își amintește de momentele grele prin care au trecut împreună. Recent, în cadrul unui interviu, bărbatul a povestit cum au aflat despre boala nemiloasă.

Anca Molnar, cunoscută drept make-up artistul vedetelor, se lupta de luni buni cu o boală nemiloasă. În urmă cu mai bine de un an, tânăra a fost diagnosticată cu cancer și a suferit două operații pe creier în Turcia. În cele din urmă, ea s-a stins din viață pe 11 iunie 2024, la doar 35 de ani.

Citește și: Ți se rupe sufletul! Ce mesaj emoționant a transmis soțul Ancăi Molnar de Ziua Îndrăgostiților: „Iubirea mea eternă”

Claudiu Molnar a mărturisit că soția sa nu a dat semne că ar fi bolnavă. Tânăra a început să aibă simptome abia cu aproape două săptămâni înainte de a fi supusă primei operații. Inițial, Anca s-a confruntat cu dureri de cap.

În cele din urmă, Anca Molnar a observat că durerile de cap nu se mai ameliorează cu pastile. Astfel, a decis să ia legătura cu o doamnă medic nerurolog pentru a-i face câteva investigații. De altfel, aceasta era clienta cuplului la salonul pe care îl dețineau împreună.

Inițial, medicul i-a dat un tratament neurologic, însă durerile nu au trecut. Astfel, specialista a decis să o programeze de urgență pe make-up artistă la un RMN pentru a afla cauza problemelor. Așa a aflat, în cele din urmă, despre boala nemiloasă. Soțul Ancăi și-a amintit de acele momente, cu lacrimi în ochi.

„Când am venit cu CD-ul, am oprit în fața clinicii și Anca mi-a zis: ‘Până intru eu aici, nu te duci tu să iei o lubeniță?’. Îi era poftă. M-am dus să iau lubeniță și între timp mi-a scris o colegă din salon de la Anca, dacă pot să-i las numărul meu că vrea doamna doctor să vorbească doar cu mine.

Când mi-a dat mesajul ăsta, m-a luat… nu pot să descriu, m-a luat așa un val de căldură. Deja știam că ceva nu-i bine. Adică e ceva grav dacă vrea neapărat cu mine să vorbească și fără să știe Anca. Clar e ceva grav. Nici nu știu cum am ajuns la clinică. Am intrat, Anca era într-o rezervă unde mai fac perfuzii și tot felul de chestii.

Știu că era întinsă pe un pat, așa, ghemuită, cu perfuzii în mână, îi făcea perfuzii de durere și nici cu alea nu prea… (n.red. nu îi trecea durerea).Și la un moment dat a venit doamna doctor, ea deja începuse să trimită la profesori doctori pe care îi cunoștea să vadă și părerile lor. Am mers la ea în cabinet și am început să plângem amândoi. Și… mi-a dat vestea și mi-a zis că e destul de grav, cumva, pentru că are o tumoare destul de mare, dar nu asta ar fi problema, că e tumoarea mare, ci unde este amplasată.”, a mai spus Claudiu.