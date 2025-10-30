Acasă » Știri » Ce obiecte a putut găsi tânăra din imagine în WC-ul din apartamentul noului iubit: „Plec și nu mă mai întorc!”

Ce obiecte a putut găsi tânăra din imagine în WC-ul din apartamentul noului iubit: „Plec și nu mă mai întorc!”

De: Anca Chihaie 30/10/2025 | 08:14
Ce obiecte a putut găsi tânăra din imagine în WC-ul din apartamentul noului iubit: Plec și nu mă mai întorc!
Ce a găsit o tânără în baia partenerului său/ Foto: captură TikTok

O tânără a descoperit un secret stânjenitor în baia bărbatului cu care își petrecea weekendul. Un simplu duș s-a transformat într-o revelație neașteptată.

O femeie tânără, aflată la începutul unei posibile povești de dragoste, a avut parte de o experiență neașteptată în momentul în care a intrat în baia partenerului său de weekend. Ceea ce părea a fi o banală rutină de îngrijire s-a transformat rapid într-o situație stânjenitoare și confuză, care a ridicat întrebări serioase despre sinceritatea bărbatului alături de care își petrecea timpul.

Ce obiecte a putut găsi tânăra

Lauren, așa cum se prezintă în mediul online, a povestit cum, în timp ce se pregătea să facă un duș, a început să observe detalii care nu se potriveau cu imaginea unui bărbat care trăiește singur. Pe rafturile din baie se aflau produse cosmetice cu arome feminine, ambalaje delicate și denumiri care sugerau o altă prezență în locuință. Printre acestea, tânăra a remarcat un toner, un gel de duș cu miros de vanilie și cireșe, dar și un ulei de ras cu parfum de cașmir, produse greu de asociat cu un bărbat care nu are o parteneră.

Pe măsură ce analiza continua, indiciile păreau tot mai greu de ignorat. În loc să găsească un spațiu simplu și utilitar, Lauren a observat că multe dintre articole existau în dublu exemplar: două sticle de șampon, două de balsam, două apă de gură. Aranjarea acestora părea deliberată, ca și cum ar fi fost vorba despre o baie împărțită de două persoane. Suspiciunea că bărbatul ar putea avea o relație ascunsă a început să prindă contur.

TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești
TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Curiozitatea a împins-o să caute mai atent. Sub chiuvetă, printre produsele obișnuite de igienă, se afla o sticlă de parfum Victoria’s Secret ascunsă în spatele unei cutii cu plasturi pentru coșuri, un detaliu pe care femeia l-a considerat dovada finală că în apartament locuiește o altă femeie.

Foto: captură TikTok

În cele din urmă, femeia a decis să îl confrunte direct pe bărbat în legătură cu descoperirile sale. Răspunsul primit nu a convins-o, iar lipsa de coerență în explicațiile lui a întărit bănuiala că situația nu este deloc clară. Neîncrezătoare, ea a ales să își încheie vizita și să părăsească locuința, considerând că sinceritatea este mai importantă decât orice aparență de confort sau atracție.

A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața

Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor

Tags:
Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se vede foarte clar pe contract!”
Știri
Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se vede foarte clar…
Milionara Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit fulgerător! Ce ascunde, de fapt, familia
Știri
Milionara Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit fulgerător! Ce ascunde, de fapt, familia
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 €
Gandul.ro
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 €
Gandul.ro
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se ...
Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se vede foarte clar pe contract!”
Milionara Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit fulgerător! Ce ascunde, de fapt, familia
Milionara Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit fulgerător! Ce ascunde, de fapt, familia
Boala autoimună cu care a fost diagnosticat Emil Rengle de la Asia Express 2025: ”Nimic nu e garantat”
Boala autoimună cu care a fost diagnosticat Emil Rengle de la Asia Express 2025: ”Nimic nu e garantat”
Donald Trump, prima REACȚIE după ce SUA și-a retras trupele din România
Donald Trump, prima REACȚIE după ce SUA și-a retras trupele din România
Cele 2 ZODII care întorc banii cu lopata începând cu 15 noiembrie 2025. În sfârșit scapă de necazuri!
Cele 2 ZODII care întorc banii cu lopata începând cu 15 noiembrie 2025. În sfârșit scapă de necazuri!
Cele 3 alimente care trebuie evitate în luna noiembrie, potrivit experților în nutriție
Cele 3 alimente care trebuie evitate în luna noiembrie, potrivit experților în nutriție
Vezi toate știrile
×