Acasă » Știri » Ce obiecte trebuie să ai în casă la început de an, potrivit experților feng shui. Țin bolile la distanță!

De: Anca Chihaie 03/01/2026 | 11:51
Cameră de zi/foto: Profimedia

Luna ianuarie este considerată, în feng shui, momentul ideal pentru un restart energetic al locuinței. După agitația sărbătorilor, specialiștii recomandă curățarea casei, reorganizarea spațiilor și introducerea unor obiecte care să susțină sănătatea, armonia familială și bunăstarea financiară.

Potrivit experților, energia începutului de an influențează întregul an care urmează. Astfel, o locuință echilibrată și ordonată poate sprijini relațiile armonioase, starea de bine și prosperitatea materială. Ianuarie, luna de reset energetic în case: ce obiecte aduc sănătate, armonie și prosperitate!

Ce obiecte e bine să ai în casă de început de an

Lumânările din ceară naturală, de albine sau de soia, sunt esențiale în feng shui. Ele ajută la eliminarea energiilor stagnante și creează o atmosferă liniștitoare în casă.

Unde să le amplasezi:

Living: pentru armonie în familie
Hol: pentru protecție energetică

Aprinderea lor seara poate diminua tensiunile acumulate și aduce un sentiment de calm și securitate.

Plantele verzi – scut natural împotriva bolilor

Plantele vii sunt simboluri ale sănătății și regenerării. În ianuarie, ele combat energia stagnată și îmbunătățesc calitatea aerului din locuință.

Plante recomandate:
Crassula (arborele banilor): atrage prosperitate
Ficus: susține echilibrul emoțional
Feriga: protecție și purificare
Pe lângă frumusețe, aceste plante contribuie la o atmosferă proaspătă și revitalizantă.

Obiectele din lemn – stabilitate și vitalitate

Elementul lemn este asociat cu creșterea, vitalitatea și sănătatea. Obiectele decorative din lemn natural, cum sunt rame foto, boluri sau statuete, aduc stabilitate și sprijină bunăstarea pe termen lung.

Sfaturi practice:
Evită lemnul vopsit excesiv sau deteriorat
Alege obiecte simple, naturale, cu aspect curat

Oglinzile – atrag energie bună și oportunități

Oglinzile amplifică energia pozitivă, însă poziționarea lor este esențială. În luna ianuarie, ele trebuie să fie curate și bine plasate pentru a atrage noroc și oportunități financiare.

Unde să nu pui oglinzile:
În fața ușii de la intrare
În dormitor, orientate spre pat

Cristalele – aliați pentru sănătate și prosperitate

Cristalele naturale echilibrează energiile casei și sprijină bunăstarea. Ianuarie este momentul perfect pentru a le introduce în locuință.

Cristale recomandate:
Cuarț transparent: claritate și protecție
Ametist: liniște și sănătate
Citrin: atrage bani și succes financiar

Obiecte simbolice ale prosperității

Anumite simboluri aduc noroc financiar, mai ales la început de an. Specialiștii feng shui recomandă:

Boluri cu monede
Figurine cu pești sau elefanți
Agendă nouă – simbol al planurilor împlinite

