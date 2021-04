Ce pedeapsă a primit hoțul care l-a jefuit pe milionarul de la Loto

Cristian Voiculescu, hoțul care l-a jefuit pe Iulian Constandachi, devenit celebru după ce a câștigat premiul cel mare la Loto, și-a recunoscut fapta și a fost condamnat la închisoare. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, ce au decis magistrații de la Judecătoria Mangalia.

În 2009, Iulian Constandachi a luat potul de 11 milioane de euro și s-a retras în localitatea 2 Mai, aflată pe litoralul românesc. Gălățeanul a adandonat meseria de pompier și s-a apucat de afaceri în domeniul turismului. În primă fază, a cumpărat o pensiune, care a mers foarte bine. Ulterior, a decis să se extindă și a mai achiziționat una. În plus, a început să contruiască la malul mării un camping cu cinci căsuţe duplex, unde chiar el era șef de șantier.

Milionarul de la Loto a avut grijă și de el. Și-a cumpărat trei mașini de lux și o vilă, pe care a decorat-o cum și-a dorit. Avea, însă, să treacă printr-o situație pe care nimeni nu și-a dorește. Iulian Constandachi avea un vecin, Cristian Voiculescu, pe care îl mai ajuta, ocazional, cu haine, bani și mâncare. Ba chiar îl plătea ca să îi facă anumite treburi la vila din 2 Mai. Acesta avea, însă, să-l jefuiască pe fostul pompier.

Vecinul i-a furat 5.000 de lei din vilă

Totul s-a întâmplat când Iulian Constandachi se afla în vacanță. Înainte să plece, afaceristul i-a lăsat 500 de lei vecinului, ca să nu ducă lipsă de nimic câteva zile. Cristian Voiculescu i-a băut, însă, alături de prieteni, la birtul din localitatea 2 Mai. După ce banii s-au dus, bărbatul s-a dus glonț la vilă, pentru că știa că pe undeva se află 5.000 de lei, bani cu care gălățeanul vroia să achiziționeze materialele necesare pentru a construi un mic trotuar. I-a luat și pe aceștia, deși, evident, nu avea permisiunea!

La patru zile distanță, milionarul de la Loto a revenit acasă. Atunci a aflat cum a ales Cristian Voiculescu să-i răsplătească încrederea. Hoțul și-a recunoscut fapta, iar procurorii l-au trimis în judecată pe tânărul de 31 de ani. După mai multe termene, magistrații de la Judecătoria Mangalia au ajuns la o decizie, pe care CANCAN.RO o prezintă în exclusivitate.

Decizia magistraților

Cristian Voiculescu s-a ales cu o pedeapsă cu suspendare, însă va trebui să fie foarte atent pe viitor și să respecte anumiți termeni impuși de instanță. În caz contrar, poate ajunge după gratii.

“Condamnă pe inculpatul Voiculescu Cristian la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. În baza art. 66 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 3 C.pen. interzice inculpatului, pe o durată de 1 an, ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 91 C. pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani”, au stabilit magistrații de la Judecătoria Mangalia.

Ce măsuri trebuie să respecte

Potrivit legii, hoțul care l-a jefuit pe milionarul de la Loto trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere dacă vrea să fie, în continuare, liber. Nu mai are voie, practic, să calce din nou strâmb.

“Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 al. 1 lit. a)-e) C.pen, respectiv:

– să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

– să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 C.pen, impune inculpatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate”, au mai stabilit judecătorii.

90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității

De asemenea, Cristian Voiculescu trebuie să presteze, pe durata termenului de supraveghere, muncă în folosul comunității, fără să fie plătit.

“În baza art. 93 al. 3 C.pen,. obligă inculpatul să presteze, pe parcursul termenului de supraveghere, muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei comunei Limanu sau Polaris M Holding SA Mangalia”, a mai decis instanța.

Trebuie să returneze cei 5.000 de lei furați

Asta nu este, însă, tot. Trebuie să-i restituie lui Iulian Constandachi suma de 5.000 de lei, pe care a furat-o din vila afaceristului originar din Galați.

“În baza art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev de art. 96 C.pen. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen., cu trimitere la art. 1357 C.civ, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Constandachi Iulian. Obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 5.000 lei, reprezentând prejudiciu material”, au mai stabilit magistrații.