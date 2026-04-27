Ce pedeapsă a primit Paul Bușe, patronul care și-a ucis angajata însărcinată. Decizia luată de magistrați

De: Elisa Tîrgovățu 27/04/2026 | 19:37
Paul Bușe a fost condamnat la detenție pe viață. Bărbatul și-a ucis angajata însărcinată cu o drujbă / Sursa foto: arhivă CANCAN

Paul Bușe, bărbatul care a ucis o femeie însărcinată care lucra într-un magazin din Sectorul 3 al Capitalei, a fost condamnat la detenție pe viață de către Tribunalul București, în primă instanță. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Instanța a acceptat parțial cererile civile depuse de familia victimei și a decis obligarea inculpatului la plata unor despăgubiri morale în cuantum total de 650.000 de euro, sumă care urmează să fie împărțită între rudele acesteia.

Pe lângă sancțiunea principală, instanța a decis menținerea arestului preventiv și a stabilit o serie de măsuri suplimentare. Printre acestea se numără restrângerea unor drepturi civile ale inculpatului, precum și confiscarea bunurilor utilizate în săvârșirea faptei.

Decizia a fost pronunțată la data de 27 aprilie 2026, cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit Tribunalului București.

Sursa foto: Social media

Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața autorităților

Tânăra de 24 de ani, angajată a unui magazin din Sectorul 3 al Capitalei, a fost ucisă de patronul ei, conform informațiilor din anchetă. Bărbatul de 72 de ani și-a recunoscut fapta în fața autorităților imediat după incident.

Potrivit anchetatorilor, victima, care era însărcinată, lucra în magazinul administrat de familia suspectului. În ziua tragicului eveniment, acesta ar fi comis atacul în incinta spațiului comercial. Ulterior s-a predat poliției și a susținut că își asumă fapta.

Cercetările în acest caz sunt încă în desfășurare, iar în primă instanță a fost pronunțată o condamnare la închisoare pe viață. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

Tags:

Recomandarea video

