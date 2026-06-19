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Ce pedeapsă definitivă a primit Vasile Frumuzache, fostul agent de pază care a ucis două românce în Italia. Judecătorii au dat sentința

De: Alina Drăgan 19/06/2026 | 12:45
Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață
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Vasile Frumuzache, românul în vârstă de 33 de ani care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Păun, și-a primit pedeapsa. Mai exact, bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viață, cu 18 luni de izolare în timpul zilei. Sentința a fost pronunțată de Curtea cu Juri din Florența.

Vasile Frumuzache, fost agent de pază și cetățean român, a fost condamnat la închisoare pe viață, cu 18 luni de izolare diurnă, pentru uciderea a două conaționale, Ana Maria Andrei, în vârstă de 27 de ani, și Maria Denisa Păun, de 30 de ani. Cazul a scos la iveală detalii șocante, iar judecătorii au ținut cont de tot.

Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață

Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață, însă și la izolare. Ceea ce înseamnă că pentru următoarele 18 luni, bărbatul nu poate să părăsească celula în care este închis și nu poate să participe la viața socială din închisoare.

Vasile Frumuzache a fost condamnat pentru două crime. A omorât două escorte românce din Italia. Pe prima a ucis-o pentru că aceasta ar fi refuzat să întrețină relații sexuale plătite cu el când a aflat că este român. Iar pe cea de-a doua pentru că ar fi încercat să îl șantajeze și i-ar fi cerut 10.000 de euro ca să nu-i spună soției ce se întâmplă.

În fața anchetatorilor, Vasile Frumuzache a susținut că a suferit de tulburări psihice de moment atunci când a comis crimele. Însă, expertizele psihiatrice au contrazis varianta acestuia.

De asemenea, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a decis ca bărbatul să plătească despăgubiri familiilor celor două victime, precum și asociației „Insieme a Marianna”, organizație de promovare socială care desfășoară activități de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și minorilor.

La pronunțarea verdictului a fost prezentă și soția lui Vasile Frumuzache, care nu a lipsit de la niciun termen al procesului. Mai mult, în sala de judecată s-au aflat și mama Denisei Păun, dar și mai multe prietene ale victimei, care au ocupat locurile rezervate publicului pentru a asculta decizia instanței.

 

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