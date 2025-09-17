Ce pedeasă a primit o asistentă medicală după ce a fost prinsă în pat cu fiul vitreg. Soțul i-a găsit în fapt

O asistentă medicală a fost surprinsă de soțul ei în timp ce întreținea relații intime cu fiul său vitreg – în vârstă de 16 ani. La un an distanță, femeia și-a primit sentința și a fost condamnată la închisoare. Câți ani va sta în spatele gratiilor, de fapt?

Întâmplarea a avut loc în anul 2024, atunci când Alexis Von Yates a fost surprinsă de soțul ei, Frank, în timp ce întreținea relații intime cu fiul său adolescent, în timp ce aceștia se uitau la un film de groază. Bărbatul lucra în tura de noapte când s-a întors acasă în Ocala, Florida, și a descoperit scena.

Ce pedeapsă a primit asistenta medicală prinsă în pat cu fiul vitreg

Speriat, adolescentul a fugit din sufragerie în baie cu pantalonii în jurul picioarelor, în timp ce soția sa, complet goală, s-a ascuns sub pătură. Femeia i-ar fi spus tânărului de 16 ani că are fantezii cu el și că și-ar dori să întrețină relații intime.

În fața judecătorilor, femeia a mărturisit că fiul ei vitreg i-a adus aminte de soțul ei când era mai tânăr, însă, după ce au început să se sărute, i-ar fi spus adolescentului să se oprească. Declarații care au fost negate de adolescentul de 16 ani, care i-a spus tatălui său că femeia și-ar fi dorit să nu întrerupă aventura.

Alexis Von Yates a fost arestată în luna noiembrie, iar la scurt timp și-a pierdut acreditarea de asistentă medicală. Inițial, femeia a fost acuzată de agresiunea unui membru al familiei și pentru relații intime cu un minor. Agresiunea de acest fel, o infracțiune de gradul I, se pedepsește în SUA cu închisoare pe viață și cu o amendă de 10.000 de dolari. Alexis Von Yates a contestat acuzația pe 21 august.

Recent, la începutul lunii septembrie, fosta angajată în domeniul sănătății și-a primit sentința finală. A fost condamnată la 2 ani de închisoare, urmați de doi ani de control judiciar și 10 ani de probațiune. De asemenea, femeia va trebui să efectueze 200 de ore de muncă în folosul comunității și să plătească toate cheltuielile de judecată.

