Ce plan are Ameri Nasrin după ce și-a dat demisia de la Antena Stars. “O să încep un proiect online” Despre ce este vorba

Pe 30 decembrie 2021, Ameri Nasrin a încheiat colaborarea cu Antena Stars, după opt ani în care a prezentat emisiunea matinală. Are noi proiecte în plan și urmează să se concentreze pe cele online.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Ameri Nasrin a vorbit despre planurile de viitor pe care le are. Vrea să revină, cât mai curând, în televiziune, însă, până atunci, va putea fi văzută în cadrul unui proiect online, căruia a început să-i pună bazele.

“Am încheiat un capitol și deschid altul. Sunt 100% convinsă. Am de gând și îmi doresc din suflet, chiar de săptămâna viitoare, o să încep un proiect online. Asta e viitorul. Da, trebuie să spun asta, urmează și alte proiecte în televiziune. Acum, pentru că am perioada asta de respiro, o perioadă scurtă, după ce voi reîncepe în televiziune, am de gând să mă focusez și pe partea asta, să creez cât mai mult, pentru că eu consider că se poate, există treaba asta”, a dezvăluit, în emisiunea lui Dan Capatos, Ameri Nasrin.

Ameri Nasrin își face podcast. “De săptămâna viitoare o să încep primele filmări”

De săptămâna viitoare, Ameri Nasrin va începe și filmările pentru podcast. Cătălin Măruță sau Codin Maticiuc sunt doar două dintre numele grele cu care va concura.

“De săptămâna viitoare o să încep primele filmări. O să fie o emisiune pe YouTube. Am fost puțin sceptică, sunt Măruță, Codin, care a făcut milionul (de vizualizări, n.red.) cu Prodan. Eu fac singură podcast-ul”, a precizat Ameri Nasrin.

De ce a plecat de la Antena Stars

Totodată, Ameri Nasrin a vorbit și despre motivele care au împins-o să plece de la Antena Stars, unde a fost prezentatoare.

“Acum a fost momentul. Nu a fost oboseală, tu știi ce înseamnă, dar am avut opt ani de matinal și de Star Magazin, vreo nouă dacă iau în calcul și Antena 2, am prins transformarea. Însă așa am simțit eu, întotdeauna am mers după feeling. A fost o decizie la care am lucrat destul de mult timp. Am zis că trebuie o schimbare în viața mea. Și dacă o făceam acum un an sau acum 2 ani cu siguranță nu era momentul potrivit”, a mai spus Ameri Nasrin.

“2022 este un an al schimbărilor”

În final, Ameri Nasrin a exclus posibilitatea să revină la Antena Stars, însă s-a arătat deschisă la colaborări cu alte televiziuni.

“O să aflați mult mai multe alte lucruri pentru că pentru mine, personal, 2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna binevenită în viața mea. Nu vă voi dezamăgi”, a mai explica exotica prezentatoare.