Ce prietenie avea Fuego cu regretatul Ion Dichiseanu: „Sunt onorat. Mă consideram…” | ALTCEVA cu Adrian Artene

Pe 20 mai 2021, cortina s-a tras pentru ultima dată pentru Ion Dichiseanu. Au trecut deja patru ani, un interval greu de crezut pentru cei care l-au cunoscut, l-au aplaudat, l-au iubit. Dar adevărul e că, în lumea teatrului și a sufletului, timpul nu șterge nimic, ci doar adâncește ecoul.

Într-o ediție specială a podcastului Altceva cu Adrian Artene, oamenii care l-au avut aproape pe Dichiseanu, colegi de scenă, prieteni și admiratori, s-au așezat în fața microfonului nu ca să vorbească, ci ca să simtă, să comemoreze. Să-l readucă, cumva, printre noi.

În ziua de 20 mai, unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi, artistul Fuego, a transmis un mesaj care a atins fiecare colț de inimă. A fost o declarație plină de lumină, exact cum a fost și „Dichi”, cum îi spuneau prietenii apropiați. Un om al scenei, dar și un om al sufletului. Un prieten, un mentor, un stâlp al culturii românești.

Fuego nu a vorbit doar cu cuvinte, a vorbit cu dragoste și cu recunoștință despre un om pe care îl va purta mereu în inimă și în gând.

Dragii mei, Ion Dichiseanu este printre noi, mereu. El nu a murit. El este o flacără ce arde și va arde până la sfârșitul vieții Pământului. Dichi, așa cum îi spuneam noi prietenii, pentru că mă consideram ca făcând parte din familie, a fost cu totul și cu totul special. El nu a fost doar un mare actor, de teatru și film românesc. El a fost un caracter special și o mare personalitate a artei noastre din întreg spațiul nostru.

Vreau să vă spun că sunt onorat că l-am cunoscut, sunt onorat că i-am cunoscut gândurile, sfaturile pe care mi le dădea și sunt onorat și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că am fost o persoană care a respirat același aer cu Ion Dichiseanu. Vreau să felicit familia pentru faptul că, cu forță, cu tărie, alături de primăria Adjud, organizează în fiecare an festivalul Ion Dichiseanu, ceea ce este un plus pentru cultura română, pentru vrânceni și pentru toți cei care l-au iubit și îl vor iubi mereu pe marele actor.

Dumnezeu să-l așeze în lumea celor drepți și nu uitați: Ion Dichiseanu există și va exista mereu în inimile tuturor românilor care iubesc cultura, arta, valorile și acest neam binecuvântat. Vă iubesc! Te iubesc, Dichi!