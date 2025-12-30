Furie cu 2 zile înainte de crimă, la Sibiu! Fiica mamei contabil a umilit-o în fața tuturor

Apar noi detalii în cazul crimei de la Sibiu. Relația dintre mama decedată și fiica ei era tensionată de mai bine de un an. Înainte cu 2 zile, femeia de 38 de ani a mers la firma mamei sale de contabilitate și a umilit-o în fața angajaților.

Anchetatorii au scos la iveală detalii incredibile în cazul crimei din Sibiu. O femeia de 38 de ani și-a sedat mama cu ceai și a ucis-o pentru a pune mâna pe o avere estimată la peste două milioane de euro.

Detalii șocante în cazul crimei din Sibiu

Contabila i-ar fi reproșat constant fiicei sale că nu produce suficienți bani și că s-a săturat să o întrețină. În ultimul an, tensiunile dintre cele două erau la cote maxime. Femeia de 38 de ani își amenința constant mama că nu o va mai lăsa să își vadă nepoții dacă nu se oprește cu acuzațiile, însă nimeni nu se aștepta la un asemenea deznodământ.

Ipoteza unei crime a început să se contureze în momentul în care au fost gata rezultatele autopsiei. În corpul contabilei a fost descoperită o cantitate mare de sedative, iar mărturisirile apropiaților par să confirme faptul că la mijloc a fost pusă la cale o crimă. Mai mult de atât, cu două zile înainte de crimă, femeia de 38 de ani ar fi mers la cabinetul de contabilitate al mamei sale și ar fi umilit-o și jignit-o în fața angajaților.

Potrivit prietenilor, femeia și-ar fi dorit să o implice pe fiica sa în afacere, însă pe tânără acest rol nu o mulțumea. Angajații spun, sub protecția anonimatului, că între cele două ar fi existat chiar un conflict mocnit.

La scurt timp de la moartea mamei sale, femeia de 38 de ani a început să vântă din bunurile moștenite: două case și două apartamente. S-a mutat în Dubai și a divorțat de soțul ei.

„A încercat să vândă casa, a făcut un mic bazar în curte, în garaj, cu sticle, pahare, cu lucruri de valoare. A plecat în Dubai în primăvară” a povestit vecinul victimei, Damian Ioan.

