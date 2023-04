Ce relație există între Alexandru Abagiu și Radu Vlăduț, fostul partener de la Asia Express: “Nu se rezumă totul doar la…”

Alexandru Abagiu este unul dintre personajele-cheie ale noului sezon „Bravo, ai stil!”. Make-up artistul poate fi urmărit în acțiune, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 19, pe Kanal D2. Imediat după ce au început filmările proiectului, noul jurat a trecut pe la CANCAN EXCLUSIV, unde a vorbit despre experiența care l-a adus în atenția publicului telespectator – „Asia Express”.

Make-up artistul susține că aventura din Asia i-a schimbat viața, cu atât mai mult cu cât momentul în care a venit propunerea producătorilor, Alex Abagiu se afla într-un impas. Alături i-a fost și Radu Vlăduț, fost concurent la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Cei doi nu doar că și-au solidificat relația de prietenie, mai mult, acum sunt și vecini!

Alexandru Abagiu poate fi urmărit în juriul emisiunii „Bravo, ai stil!”, la Kanal D2, de luni până vineri

CANCAN EXCLUSIV: Ai fost plecat la Asia Express cu Radu, ce a mai rămas din „vechiul” Alexandru Abagiu? Ce temeri mai ai după experiența respectivă?

Alexandru Abagiu: Motivul pentru care am mers eu la Asia Express a fost să mă readuc personal cu picioarele pe pământ. Eram într-un moment în care tot acest ecosistem pe care îl frecventez și în care, din păcate, sunt cam prizonier, tinde să te sufoce, să îți dea acea senzație că le ai pe toate, că le știi pe toate. Ajunsesem să zic nu unor lucruri pe care poate într-un context în care aș fi avut nevoie de tipul ăla de job, aș fi spus oricând «da, vreau să fac lucrul ăsta».

Ajunsesem să fiu destul de tranșant în ceea ce privește sume de bani, capricii personale. Tranșare care la momentul respectiv îmi părea normală, dar care nu era deloc ancorată bine în realitatea cu care eram obișnuit, era ceva artificial care mă acapara treptat. Poți fi oricând victima unei astfel de situații și marele meu noroc a fost că am acest cerc restrâns de prieteni care mi-a atras atenția de câteva ori, am știut să ascult, am avut urechile bine ciulite.

În egală măsură, simți că ceva în interiorul tău nu e în regulă. Am zis că am nevoie de un reset și fix în momentul ăla Asia Express a apărut, pe farfurie, în fața mea. Mi-am luat unul dintre prieteni, Radu a fost alături de mine în aventură. A fost alegerea excelentă, nu regret absolut deloc, a fost unul dintre oamenii cu care am împărțit experiența asta.

Alex Abagiu și Radu Vlăduț, prieteni de nădejde după Asia Express: „E o relație foarte bună, suntem și vecini!”

CANCAN EXCLUSIV: Te-ai speriat când te-ai întâlnit cu tine?

Alexandru Abagiu: M-am speriat inițial, pentru că primele lucruri pe care le-am avut în cap, când a venit vorba de Asia Express, în contextul în care mi s-a spus «nu aveți voie cu bani, nu aveți voie cu carduri, nu aveți voie cu absolut nimic», a fost «unde-mi ascund bani?». E grav, dacă ăsta e primul lucru care îți vine în cap. «Vreau să am acea siguranță că dacă mi se întâmplă ceva în acest show, vreau să acționez, vreau să iau, vreau să rezolv», iar banul este cel mai la îndemână să rezolve situația asta. Am preferat să nu fac asta, bine că n-am făcut-o.

CANCAN EXCLUSIV: Cu Radu mai vorbești?

Alexandru Abagiu: Vorbim în continuare, e o relație foarte bună, suntem și vecini, în egală măsură, lucruri care e foarte benefic. Mai ales cu programul pe care îl am eu acum, locuim în același complex. Am șansa, de cele mai multe ori, când filmările de la «Bravo, ai stil!» sunt excesiv de lungi și se întind mai departe în noapte, îl rog «du-te, te rog frumos, ia-mi și mie un bax de apă și lasă-l în fața ușii». E bine să ai prieteni de genul ăsta, care să te ajute și nu se rezumă totul doar la atât. E o relație care s-a sudat foarte bine în context situațional extrem, prin show-ul acela.

