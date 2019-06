Ce s-a ales de veverițele lui Cătălin Măruță după ce au fost “zburate” de la Pro TV

Supranumite “veverițele lui Cătălin Măruță”, Alina Chinie și Mădălina Petre, membrele trupei RedBlonde, și-au continuat pasiunea pentru muzică după ce au părăsit marea familie a îndrăgitei emisiuni, moderată de soțul Andrei. Și, în timp ce jumătatea roșcată a formației a preferat să apară mai rar în fața camerelor de filmat, jumătatea blondă nu a scăpat de ele, ea lucrează la radio acum.

Ce s-a ales de “veverițele lui Cătălin Măruță”

În vara lui 2015, Alina Chinie și Mădălina Petre au fost “zburate” de la Pro TV, unde cântau alături de trupa Zero, iar viețile lor s-au schimbat. De altfel, decizia șefilor lui Cătălin Măruță i-a uimit pe mulți la acea vreme, pentru că ele făceau parte din proiect de opt ani. După ce nu au mai apărut în emisiunea “La Măruţă”, formația RedBlonde şi-a continuat activitatea obişnuită: a susținut concerte peste tot în țară. În afară de spectacolele trupei, Alina Chinie s-a dedicat mai mult compoziţiei de piese şi teatrului (a jucat în piesa de teatru “Crystal”, regia: Ştefana Samfira), iar Mădălina Petre este profesoară de canto la “Stage Academy by Lora”.

“În cei 8 ani de zile în care am lucrat alături de întreagă echipa «La Măruţă», am învăţat şi am observat că gusturile telespectatorilor, în materie tv, se schimbă foarte repede, chiar radical, de la un sezon la altul. Iată că după 8 ani de zile, a intervenit nevoia unei alte schimbări! De această dată rolul nostru în emisiune a luat sfârşit, dar ne bucurăm că în decursul timpului petrecut împreună, am fost o echipă adevărată!”, au declarat membrele trupei RedBlonde într-un interviu mai vechi, relatează click.ro.

După aproape patru ani, Alina Chinie și Mădălina Petre încă mai sunt strigate de fani și unii dintre apropiați “veverițele lui Cătălin Măruță”, iar acest lucru nu le deranjează. În plus, ele au rămas prietene cu prezentatorul de la Pro TV, dar și cu membrii trupei Zero. De altfel, ei s-au numărat printre invitații de seamă de la nunta Mădălinei Petre. Ea și-a unit destinul cu alesul inimii sale, Ionuț Ghindoveanu. În prezent, jumătatea blondă de la RedBlonde moderează o emisiunea “Dimineața Blană” cu Sebastian Coțofană la Pro FM.

Alina Chinie, jumatatea roșcată a cunoscutei formații, a intrat într-un con de umbră în ultimii ani; ea a ales să se implice mai mult în proiectele muzicale și persoanele decât să apară pe micile ecrane. De altfel, foarte ocupată era și cu doi ani înainte să înceteze colaborarea cu Pro TV.

“Alina Chinie pregătește multe! Urmează o nouă parodie, o piesă de teatru, am o lume de cucerit alături de Mădălina, înființez un brand de tricouri care vă surprinde, intru un pic și in lumea muzicii punk… Fac cam multe, nu?”, a declarat Alina Chinie într-un interviu mai vechi oferit pentru tonica.ro.

“Veverițele lui Cătălin Măruță”, ofertate să revină la TV

După ce au părăsit marea familie a emisiunii prezentată de Cătălin Măruță, Alina Chinie și Mădălina Petre au fost ofertate să revină pe micile ecrane, dar au refuzat.

“Sincer?! Am şi refuzat! Performanţa de a fi parte dintr-un proiect atât de longeviv precum emisiunea «La Măruţă» impune câteva standarde! E greu să le atingi, dar nu imposibil, de ce nu?! Dacă ar fi vorba despre o propunere pertinentă şi care să ne pună în valoare, aşa cum a făcut-o emisiunea precedentă, probabil că am acceptă! Vorba cântecului: «Niciodată să nu spui niciodată!»”, au declarat artistele de la RedBlonde în cadrul unui interviu, conform click.ro.