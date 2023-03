Ce s-a întâmplat cu Ana Maria Mărgean, la America’s Got Talent. Românca nu a avut nicio șansă în finală

Ana Maria Mărgean, câștigătoarea sezonului 11 al emisiunii „Românii au talent”, a ajuns în finala concursului America’s Got Talent: All Stars. Tânăra în vârstă de 13 ani a reușit să îi impresioneze pe americani cu un număr excepțional, alături de idolul ei, comediantul Terry Fator. După voturi, românca s-a clasat în primii 5 cei mai talentați concurenți.

În finala „Americas Got Talent All-Stars” ce a fost difuzată pe 27 februarie de NBC, Ana Maria Mărgean a făcut un adevărat spectacol pe scenă, alături de idolul său Terry Fator, un ventriloc celebru în SUA.

Tânăra din România a urcat pe scenă alături de păpușa Waldo, confecționată de mama sa, iar Terry Fator a avut o păpușă specială, sosia lui Elvis Presley. Cei doi ventriloci și păpușile lor au avut un schimb de replici, iar spre final au interpretat melodia „A Little Less Conversation”.

Numărul lor a fost puternic aplaudat de toți cei din sală, ba mai mult, jurații Simon Cowell, Heidi Klum și Howie Mandel s-au ridicat în picioare și i-au felicitat.

„Încă un vis devenit realitate AGT: All-Stars. Sunt atât de încântată! Mulțumesc Terry că ești astăzi alături de mine”, a declarat Ana Maria Mărgean.

Cum și-a descoperit Ana-Maria Mărgean talentul

În anul 2021, când a participat la competiția de talente, tânăra i-a impresionat pe jurați prin numărul său inedit de ventrilocie și a ajuns direct în semifinală. Pentru a câștiga competiția, fetița a fost ajutată de păpușa sa, Lizzy, și de cursurile de ventrilocie pe care le-a urmărit pe youtube, timp de doi ani.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, spunea Ana Maria în urmă cu ceva timp.

Totodată, copila a recunoscut faptul că banii câștigați la ”Românii au Talent” i-a investit într-o casă, pentru ea și familia sa.

„După ce am câștigat, nu știam ce să fac cu ei. Acum i-am investit într-o căsuță smart, pentru mine și familia mea. Este o căsuță mult mai eficientă din punct de vedere al tehnologiei. Este o căsuță în Clinceni și are tot ce îi trebuie”, a mai spus Ana Maria Mărgean.