Ce s-a întâmplat cu fetița Cristinei Cioran după ce a fost testată pozitiv cu Covid-19. Vedeta a publicat prima fotografie cu micuța Ema

Ce s-a întâmplat cu fetița Cristinei Cioran după ce a fost testată pozitiv cu COVID-19? Vedeta a publicat prima fotografie cu cea mică.

Viața Cristinei Cioran s-a schimbat la 180 de grade de când a devenit mămică. Nimic nu mai este la fel, iar anul acesta, de Crăciun, vedeta a trăit spaima vieții ei. Atât ea cât și micuța Ema a fost testate pozitiv cu COVID-19.

Cristina Cioran: ”A fost greu, dar a trecut”

Au trecut 7 zile de când Cristina Cioran și fetița ei au trecut printr-o sperietură soră cu moartea. Chiar în ziua de Crăciun, vedeta și fetița ei s-au prezentat de urgență la spital acolo unde, după ce au fost testate, au descoperit că sunt infectatea cu virusul SARS-CoV-2. Cele două au fost monitorizate în permanență și au primit ajutorul medicilor pe toată perioadă internării:

“Primul nostru Crăciun împreună! În prima zi de Craciun, fetița mea nu s-a simțit bine, respira greu. După câteva telefoane de panică date, am decis să merg la spital, la Spitalul Județean Constanța. Acolo la un test rapid… șoc. Copilul are COVID… și o ușoară insuficiență respiratorie. De acolo am plecat la spitalul din Medgidia, spital COVID pe zonă. E a doua zi și e mai bine. Și eu am fost testată, după un prim test negativ a ieșit și adevărul, POZITIV. Ne tratăm, suntem foarte bine, ne refacem! Important e că suntem împreună, iar EMA este cu adevărat cel mai frumos cadou. Vă mulțumesc din suflet pentru gând, mesaje și încurajări. Vă îmbrățișez și să aveți un an nou fericit! 2022, welcome! Noi avem anticorpi”, este mesajul scris de Cristina Cioran pe Instagram.

Cristina Cioran a petrecut un Crăciun puțin mai diferit, însă noaptea dintre ani a găsit-o alături de fetița ei în propriul cămin. Pe data de 29 decembrie 2021, cele două au fost externate din spital. Vedeta a mărturisit că urmează o perioadă de izolare la domiciuliu, iar micuța Ema se simte mult mai bine:

”Suntem biiine!!!! În sfârșit acasă, în izolare. Vă mulțumesc din suflet pentru mesaje și gânduri! Sunteți minunați!

Ce am învățat: la orice semn, respirație grea sau febră sau durer în gând la bebeluș. Cu așa bebe mic, nu ezita să mergi la spital! Cei de acolo știu ce fac! A fost greu, dar a trecut! Take care!”, a mai scris actrița pe InstaStory

Cum a petrecut Cristina Cioran de Revelion? Vizibil fericită, vedeta a intrat în noul an cu zâmebtul alături de cea mai importantă persoană din viața, Ema.

Sursa foto: Instagram.ro