Ce sacrificii a făcut Cristina Păsăroiu, soprana care a cântat alături de Andrea Bocelli, pentru a cunoaște succesul: „A fost copleșitor”

Cristina Antoaneta Păsăroiu a plecat de acasă la doar 17 ani și a reușit să își construiască o carieră de succes peste hotare. Mai mult decât atât, și-a îndeplinit visul de a cânta alături de Andrea Bocelli. Totuși, parcursul său nu a fost deloc ușor și a fost nevoită să facă sacrificii mari pentru a ajunge la nivelul la care este astăzi. În cadrul podcastului ALTCEVA, cu Adrian Artene, a vorbit despre provocările profesionale.

Cristina Antoaneta Păsăroiu, în vârstă de 37 de ani, a părăsit Bucureștiul pe când era doar o adolescentă, pentru a-și căuta succesul în străinătate. Astfel, a ajuns cunoscută în întreaga lume, însă în România s-a făcut remarcată recent, odată cu lansarea piesei „Now We Are Free”, de pe genericul filmului „Gladiatorul II”, și interpretată alături de Blasterjaxx.

La cei 37 de ani ai săi, Cristina Păsăroiu se poate declara o femeie împlinită. A luptat din greu pentru a atinge succesul și a reușit, însă drumul nu a fost lipsit de obstacole. A plecat de acasă de la o vârstă fragedă pentru a-și vedea visul împlinit.

Renumita soprană a studiat un an la Conservatoire de Musique de Genève, după care a plecat la Viena, acolo unde a și terminat studiile la Universitatea de Muzică. S-a îndreptat, mai apoi, spre Milano, urmând Conservatorio di Musica „Giuseppe Verdi”.

„Am stat un an, pentru că erau concentrați pe muzică barocă, iar eu atunci aveam dorința chiar de a face o carieră importantă și muzică romantică. Vocea mea era de calibrul acela. Apoi, am decis să îmi schimb traiectoria la Viena, unde am și terminat studiile, diplomă la Universitatea de Muzică din Viena. Apoi, la Milano, Conservatorul «Giuseppe Verdi». Cariera mi-am început-o la «Teatro Comunale di Bologna»”, a precizat Cristina Păsăroiu.