Ce sacrificiu a putut să facă Dorian Popa ca să-și cumpere Lamborghiniul: „Am renunţat un pic la cheltuielile exorbitante”

Dorian Popa învârte banii cu lopata și nu duce lipsă de nimic. Chiar dacă are câștiguri exorbitante pentru mulți dintre noi, cântărețul este chibzuit și nu aruncă banii în vânt. În luna iunie, celebrul influencer și-a „tras” cea mai tare achiziție. Un Lamborghini de aproape 300.000 de euro. Recent, Doriaan a dezvăluit ce sacrificii a făcut pentru mașina visurilor lui!

La doar 34 de ani, Dorian Popa se poate lăuda cu o viață lipsită de griji, ba chiar îndestulată. De la succesul în mediul online, până la susținerea de concerte, aproape în fiecare weekend și mai nou, afacerea cu imobiliare, Dorian are drumul profesional plin de reușite. Nici în viața sentimentală nu se poate plânge, căci iubita lui, Babas, așa cum o alintă el, îi este alături de 11 ani. Cu toate astea, artistul muncește pe brânci pentru tot ceea ce are și recunoaște că nu și-a mai luat un concediu de câțiva ani buni.

Recent, Dorian Popa și-a luat mașina mult visată, un Lamborghini de 290.000 de euro. La sumele pe care le produce lunar, cârcotașii ar spune că nu este o sumă care să-i facă prea mare gaură în buget. Se pare că situația nu este chiar așa cum o percep unii și alții, artistul recunoscând că a făcut și sacrificii a făcut pentru mașina pe care și-a dorit-o cu ardoare.

Ce a făcut Dorian Popa pentru Lamborghini

Dorian a dezvăluit că pentru mult râvnitul automobil, a renunțat la unul dintre „viciile” lui, respectiv la cheltuielile exorbitante pe haine.

„Mi-am dat seama trecând timpul, că am renunţat un pic la cheltuielile exorbitante pe care le fac cu hainele. Eu sunt un împătimit al hainelor. Nu e mai puţin adevărat că muncesc atât de mult încât să îmi pot permite să îmi cumpăr ce vreau, dar pentru că îmi doresc foarte mult să fac din această potenţială criză financiară un mare plus valoare pentru mine, pentru că nu este un secret faptul că mulţi antreprenori în perioada de criză fianciară au explodat în stil benefic, am redus un pic cheltuielile, pe adidaşi de mii de euro, haine de mii de euro, care la sfârşitul zilei sunt un moft. Eu am spus întotdeaua că dacă îmi permit un moft care mă face fericit, îl voi accesa, însă în contextul actual, consider că brandurile mai pot aştepta un pic’’, a declarat Dorian Popa pentru antena 3.