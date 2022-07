Mariana Ionescu Căpitănescu a depășit, de-a lungul carierei, numeroase momente critice. Deși se împarte între viața tumultuoasă de artist și funcția de părinte cu normă întreagă, cântăreața reușește să atingă performanța pe ambele planuri. Povestea din spatele imaginii de succes nu este însă tocmai una fericită.

Totul a plecat din copilăria Marianei, care a determinat-o să își dorească prunci cât mai târziu posibil.

Interpreta de muzică populară are o carieră de 34 de ani, dar și o bogată experiență de viață. Pentru că a fost sora cea mare, a trebuit să se ocupe serios de creșterea fraților mai mici, chiar de la vârsta de 12 ani. Acest lucru i-a acaparat o bună perioadă a copilăriei, drept pentru care a ajuns la concluzia că nu își mai dorește copii.

Obosită de creșterea fraților, interpreta de muzică populară a dat naștere primului copil când avea deja 30 de ani, în timp ce al doilea a venit pe lume după alți 11 ani.

„Acea sarcină am pierdut-o în timpul unui recital, în 2004, la «Cerbul de Aur»”

Însă cele două nașteri nu au fost deloc lipsite de emoții, iar, între ele, s-a mai petrecut un episod cutremurător.

(VEZI ȘI: DRAMELE MULTIPLE PRIN CARE A TRECUT MARIANA IONESCU CĂPITĂNESCU. “PE MOMENT, CREZI CĂ AI FOST PEDEPSIT”)

„Pe timpul sarcinii, la ambii copii, mi s-a spus că vor avea sindromul Down. Vă dați seama în ce stres am stat. Între Anthony și Tara am mai pierdut o sarcină. Să vezi ce înseamnă și dăruirea pentru artă…

Acea sarcină am pierdut-o în timpul unui recital, în 2004, la «Cerbul de Aur».

Eram pe scenă, am simțit că ceva mi s-a întâmplat, mi s-a făcut rău, dar cu toată starea aceea am fost nevoită să-mi continui recitalul. Am rezistat, am cântat cu starea aceea.

Când am ajuns a doua zi la medic, deja era prea târziu”, a povestit Mariana Ionescu Căpitănescu la Etno TV.

(NU RATA: MARIANA IONESCU CĂPITĂNESCU ȘI SORA SA, STRIGĂT DE AJUTOR: „NOI SUNTEM ÎNTR-UN REAL PERICOL”. CE S-A ÎNTÂMPLAT)