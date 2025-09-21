Ce salarii au primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, și viceprimarul Bucureștiului, Vigheciu Adrian-Nicolae

Potrivit primarului general interimar Stelian Bujduveanu, angajații din Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administrația publică locală. Veniturile lunare ale bugetarilor ating sume de ordinul fantasticului. Ce salariu încasează viceprimarul Bucureștiului, de fapt?

Angajații de la Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administrația publică. Potrivit edilului interimar al Bucureștiului, veniturile funcționarilor variază, iar la unele categorii chiar au fost plafonate în anul 2018.

Ce salarii încasează primarul interimar și viceprimarul Bucureștiului

Viceprimarul Capitalei, Vigheciu Adrian-Nicolae, încasează un salariu de 18.000 de lei net/lună, iar primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, are salariu de 19.000 de lei net/ lunar. De asemenea, un cirector al Primăriei Capitalei încasează un salariu net lunar cuprins între 11.000 și 13.000 de lei.

„Salariile variază. Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei. În unele zone, sectoarele ne-au întrecut la nivel de şef serviciu, pentru că au crescut grila. Ale noastre sunt plafonate la nivelul anului 2018. De atunci sunt plafonate salariile. Un director în Primăria Capitalei câştigă 13.000 de lei, net. Între 11.000 şi 13.000 de lei”, a declarat Stelian Bujduveanu în cadrul emisiunii Insider Politic.

Întrebat dacă informațiile apărute în spațiul public referitoare la salariul de 12.000 de euro a directorului de transport public sunt adevărate, edilul a infirmat și a explicat că aceste ”creșteri” de salarii din companii sunt o aberație și o jignire la adresa românilor.

„Nu. La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală. Lăsând la o parte gluma, aberaţiile astea pe care le-au creat unii şi alţii cu creştere de salarii în companii nu sunt justificate şi, mai mult, doar jignesc. Dacă erai o companie profitabilă care ieşea în piaţa liberă şi făceai venituri pentru municipiul Bucureşti, total de acord. Îţi puneai indicator de performanţă şi, raportat la el, aduceai municipalităţii atâţia bani, primeai un salariu mai mare. Dar în momentul în care tu eşti într-un contract de delegare, adică, pe scurt, tu ai monopol pe un serviciu, că mergi la muncă, că nu mergi, compania respectivă oricum are venituri asigurate, nu poţi să-ţi creşti salariul. Raportat la ce? La nimic! Şi-au redus salariile toţi directorii. Am făcut o hotărâre de Consiliu prin care am obligat să le reducă la nivelul viceprimarului Municipiului Bucureşti”, a explicat Stelian Bujduveanu.

Comparativ cu salariile angajaților din Primăria Capitalei, președintele României încasează lunar suma de 15.500 de lei, cu mult sub ale bugetarilor din administrația locală. Spre exemplu, pe vremea când era primar al Bucureștiului, Nicușor Dan încasa un salariu de 21.000 de lei/lună.

”Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună (aproximativ 4.100 de euro), iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei (circa 3.000 de euro), inclusiv indemnizațiile”, susține șeful statului în luna iulie.

