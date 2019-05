Ce salariu mic avea Andreea Marin la Surprize, Surprize! „Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc acidulat și aveam un singur sacou. Rămâneam fără bani de la o lună la alta”

Dezvăluire de senzație făcută de Andreea Marin în legătură cu salariul pe care îl încasa atunci când prezenta show-ul de mare succes ”Surprize, Surprize” la TVR 1. Chiar dacă pare incredibil, vedeta susține că avea un salariu… foarte mic.

Andreea Marin declară că a luat-o ”de la zero”, învățând totul din mers și adaptându-se tuturor situațiilor ivite pe parcurs. Conform celor spuse de ea, era plătită ”cu jumătate de normă” și putea să își cumpere pe lună ”doar o sticlă de suc acidulat”.

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri”.

Andreea Marin: ”Nu-mi permiteam să port nimic scump”

Vedeta mărturisește că avea un singur sacou și numai după un anumit timp a evoluat și din punct de vedere financiar. Mai mult, spune că rămânea fără bani de la o lună la alta, deși nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea mărturisire.

”Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget (…) Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine, doar la emisiune”, a povestit Andreea Marin.