Ce schimbare majoră a făcut Tily Niculae după divorț. Unde s-a angajat actrița

Tily Niculae și Dragoș Popescu au divorțat după 15 ani de căsnicie. Actrița a vorbit public despre motivele care au dus la separare, iar de când a devenit femeie singură a decis să investească timp și energie în propria dezvoltare. Recent, și-a îndeplinit un mare vis! Iată despre ce este vorba!

Tily Niculae și Dragoș Popescu au pus punct unei căsnicii care a durat 15 ani. Separarea a avut loc în urmă cu ceva timp, însă abia acum actrița a simțit să facă totul public. Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, aceasta a vorbit despre motivele care au dus la separare, dar și despre planurile de viitor pe care le are – vezi AICI.

De când a devenit femeie singură, Tily Niculae și-a concentrat o parte din atenție și energie asupra carierei sale. Pe lângă proiectul online dedicat femeilor, în care își propune să împărtășească lecțiile învățate din experiențele sale de viață, actrița și-a mai îndeplinit un vis și a devenit cadru didactic.

Tily Niculae a devenit profesoară de limba engleză

Pentru a deveni profesoară de limba engleză, Tily Niculae s-a înscris la o facultate din Pitești în anul 2022. Recent, actrița s-a mândrit cu faptul că a reușit să termine cursurile și poate profesa meseria la care visa încă de când era mică.

Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, în cadrul unei postări pe o rețea de socializare, actrița a încărcat câteva imagini în care apare la catedră, dar și în timpul orelor de curs. Mai mult de atât, aceasta a dezvăluit că Radu și Sofia, copiii ei, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm. Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: ‘suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri’”, a scris Tily pe Facebook.

