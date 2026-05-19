Ce se va întâmpla cu copiii Prințului William după moartea Regelui Charles. Schimbări radicale în Familia Regală a Marii Britanii

În momentul în care Prințul William va urca pe tron, schimbările nu se vor limita doar la el. Acestea vor afecta întreaga structură a familiei regale.

Odată cu trecerea în neființă a regelui Charles al III-lea, William va deveni automat suveran. Prințul va putea opta pentru un nume regal, conform tradiției monarhice. În același timp, vor apărea decizii importante și în ceea ce îi privește pe copiii săi, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, ale căror titluri ar putea fi influențate de noul statut al tatălui lor.

În familia regală britanică, acordarea titlurilor urmează reguli și tradiții vechi de secole. Una dintre cele mai cunoscute este desemnarea moștenitorului ca Prinț de Wales. Celebra practică își are originile încă din anul 1301, potrivit experților citați de Debrett.

Titluri amânate pentru o perioadă

Prințul William și Kate Middleton nu ar fi nevoiți să ia decizii imediate privind statutul copiilor lor, chiar și în scenariul în care William ar deveni rege în următorii ani. Având în vedere vârstele actuale ale prinților George și Louis și ale prințesei Charlotte, este posibil ca anumite hotărâri legate de titluri să fie amânate pentru o perioadă.

În practica familiei regale britanice, multe dintre titluri sunt atribuite fie cu ocazia unor evenimente importante, precum căsătoria, fie atunci când membrii familiei ajung la maturitate, ceea ce permite luarea unor decizii mai bine cântărite în timp.

Odată cu urcarea pe tron a Prințul William, fiul său cel mare, Prințul George, ar intra automat într-o nouă etapă a statutului său regal. Astfel, ar deveni următorul în linia de succesiune la coroană. În mod tradițional, el ar prelua imediat titlul de Duce de Cornwall. Totodată, ar putea prelua și titlul de Duce de Rothesay în Scoția.

În ceea ce privește titlul de Prinț de Wales, acesta ar putea fi acordat ulterior, în funcție de decizia tatălui său și de contextul familial din acel moment. Este posibil ca această desemnare să fie amânată până când George ajunge la majorat. Sau, într-un alt context important din viața sa, cum ar fi căsătoria.

Odată cu primirea titlului de Prinț de Wales, Prințul George ar putea dobândi și alte distincții. Printre acestea se numără și cel de Conte de Chester, în conformitate cu tradițiile monarhiei britanice.

Prințesa Charlotte ar urma să devină Prințesă Regală

În schimb, opțiunile de titluri pentru Prințesa Charlotte sunt mai limitate. Ducatele sunt, de regulă, rezervate bărbaților, iar în cazul femeilor acestea sunt obținute doar prin căsătorie, ceea ce restrânge semnificativ posibilitățile.

Cel mai înalt rang pe care l-ar putea primi Charlotte este cel de Prințesă Regală. Acesta este un titlu onorific acordat pe viață și considerat cea mai importantă distincție pentru o membră feminină a familiei regale. Potrivit experților de la Debrett’s, de la crearea sa în 1642 de către regele Carol I, acest titlu a fost deținut de doar șapte prințese. Actuala deținătoare este Prințesa Anne.

