Ce sfaturi are Călin Donca pentru cei care vor să facă bani! Singura metodă care garantează succesul

Călin Donca a fost invitatul lui Dan Diaconescu în cea mai nouă ediție CANCAN Senzațional, unde a vorbit despre problemele pe care le-a avut cu legea. Pe lângă explicațiile oferite în legătură cu acuzațiile ce i se aduc, acesta a oferit și câteva sfaturi celor care își doresc să facă bani. Potrivit antreprenorului, există o singură soluție care poate asigura succesul. Care este aceea?

În urmă cu doi ani, Călin Donca, un milionar din Brașov, a fost reținut preventiv. Acesta se confrunta cu acuzații grave, printre care se numără înșelăciunea în domeniul criptomonedelor, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziunea fiscală, cauzând pierderi financiare semnificative. Pentru toate acestea a fost reținut și i-a fost pus sechestru pe avere. Deși a trecut prin momente grele, Călin Donca a fost eliberat, iar afacerile sale au început să ruleze, din nou.

„Noi în continuare să știți că avem persoane care ne susțin cu bani și avem persoane care cred în noi și avem persoane care văd că ne vom reveni. Nu știm exact să spunem datoriile la care am ajuns. Gândiți-vă doar că noi am avut și câțiva bani dați împrumut înainte ca să fiu arestat și m-au ajutat banii aia enorm pentru că au venit înapoi exact când am avut nevoie.

Am avut jumătate de milion aproape, nu mai știu exact suma, pe care i-am dat împrumut înainte de arestare și ne-au venit înapoi, după arestare, exact în compania care este verificată. Bani pe care i-am investit toți în parc. Iar mai departe am luat și bani împrumut din care am reușit să facem celelalte plăți să terminăm primul parc.

Iar acum partea frumoasă este că parcul respectiv produce și cu banii pe care îi producem de acolo terminăm următorul parc. Și cu banii din toate cele patru terminăm al cincilea parc. Deci noi la ora actuală… Afacerea noastră este rezolvată, pentru că noi nu mai suntem blocați. Avem trei parcuri care funcționează și putem să le terminăm pe celelalte două din ceea ce fac cele trei”, a declarat Călin Donca.