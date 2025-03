Călin Donca rupe tăcerea! Susține că DIICOT îl acuză de delapidare, deși cei de la Antifraudă nu au găsit NIMIC

În cadrul celei mai noi ediții CANCAN Senzațional, moderată de Dan Diaconescu, invitat a fost Călin Donca. Acesta a vorbit despre perioada dificilă din viața sa și despre problemele cu legea pe care le are. Acum, la ceva timp după ce a fost eliberat, antreprenorul a rupt tăcerea și își susține nevinovăția. Ce spune Călin Donca despre tot ce i s-a întâmplat?

Călin Donca a fost reținut de procurorii DIICOT Brașov în septembrie 2024, împreună cu alte trei persoane. Gruparea din care făcea parte a fost acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat și de comiterea unor fapte grave, precum evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit documente contabile fictive pentru a induce în eroare autoritățile și ar fi păcălit investitori prin promisiuni exagerate. Însă, Călin Donca are o altă variantă a poveștii.

(CITEȘTEȘI: Călin Donca îl face praf pe Dorian Popa! Acuzații grave: „Nu mi-a dat nimic. A mintit toată România”)

Așa cum spuneam, în cadrul emisiunii CANCAN Senzațional, Călin Donca a rupt tăcerea în ceea ce privește problemele cu legea pe care le-a avut și a dezvăluit cum a fost „vânat” și cum DIICOT-ul a vrut neapărat să îl bage în spatele gratiilor. Acesta a punctat că a primit numeroase controale de la Antifraudă și toate au decurs bine, însă nu a fost lăsat sub nicio formă în pace.

„Nevastă, copiii, vacanțele. Arată peste tot. Au venit toate televiziunile la mine acasă și au văzut unde stau. Păi omul ăla nu e conștient că o să fie verificat? Noi avem audit în companie. De ani de zile avem audit. Cum e posibil în compania noastră cu audit, unde cineva semnează în fiecare lună că avem contabilitatea corect făcută, să fie vorba că exista acuzații de evaziune? Cum naiba? Păi am făcut evaziune și auditul a spus că este ok?

Bun, poate spuneți că auditul n-a făcut treabă bună. Vă întreb altceva. Eu când am fost arestat eram în control de la antifraudă. În martie 2023 a început Antifrauda control la mine în firmă. De asemenea și DIICOT a început tot în martie, dar fără să îmi spună, control la mine în firmă. Eu în timp ce eram în control de la Antifraudă, eu, spun cei de la DIICOT, că am făcut delapidare.

Adică eu știu că sunt în control, știu că Antifrauda e cu ochii pe mine, știu că va urma să-mi ia acele acte, iar eu fac o delapidare de nu știu câte milioane, 5, da? Păi cât de prost să fiu? Și totuși, dacă sunt atât de prost, cum am făcut banii? Da? E o contradicție. Iar după aceea, controlul de la antifraudă s-a terminat în luna noiembrie. Eu eram în arest. Cei de la antifraudă au auzit. Băi, l-au arestat pe ăsta, l-au băgat. Pe ce? Pe evaziune, delapidare, toate cele rele, da? Zice, dar noi… Noi n-am găsit nimic. Oamenii zic, da, dar probabil că Antifrauda n-a găsit. Păi cum n-a găsit? Că Antifrauda se ocupă cu ce? Cu ce se ocupă Antifrauda? Cu fraude fiscale, nu? Cu evaziune, cu delapidare. Antifrauda se uită, nu găsește nimic. Cei de la DIICOT găsesc. DIICOT, cred că este ceva cu crimă organizată și terorism. Da, ok, nu știu unde mă încadrez eu. Adică, probabil la grup, că am făcut eu un grup să fac evaziune. Dar…

Mai departe, Antifrauda n-a găsit. După care, culmea, probabil că nu a fost bine cum s-a terminat cu Antifrauda. În 2024, ca orice firmă care se respectă, am primit încă un control de la antifraudă, tot de la Sibiu, doar că altă echipă. Au fost trimiși și alții. Zice, ia vedeți mă ce au făcut ăia acolo, că nu a făcut nimic ce trebuie. Antifrauda mi-a găsit niște TVA, l-am trimis la plată, asta a fost.

A venit o altă echipă de la antifraudă în 2024. Să verifice din nou firma și a mea și firma parteneră cu care se spune că ar fi câteva ilegalități. Au verificat ambele firme, n-au găsit nici evaziune, nici delapidare. Două controale de la antifraudă, exact pe aceeași perioadă în care DIICOT-ul mi-a găsit că aș fi făcut anumite ilegalități, n-au găsit nimic.

Și acum eu vă întreb, dumneavoastră, ca și judecător, da? Vine DIICOT-ul spune: Donca a făcut evaziune și așa mai departe. După care Donca vine și spune, da uitați aici, Antifrauda a zis că nu am făcut. Pe cine credeți? Instituția care se ocupă cu fraude și e specializată numai pe fraude fiscale sau DIICOT-ul care face și asta?”, a spus Călin Donca.